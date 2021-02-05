Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin bütün olarak belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebillirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak ve eğitimler düzenlemek amacıyla Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği kuruldu.

Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin bütün olarak belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebillirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak ve eğitimler düzenlemek amacıyla Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği kuruldu.

Derneğin, Kıbrıs’ın sahip olduğumuz eşsiz biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcayacağı ve bu mücadelede gönüllülerin de desteğini beklediği kaydedildi.

Araştırma odaklı çalışacak derneğin, yapacağı araştırmalarla Kıbrıs Biyolojik Çeşitliliği’nin detaylı bir şekilde araştırılmasına aynı zamanda da düzenleyeceği eğitimlerle doğanın tanıtılmasına ve korunmasına önemli katkılar koymayı hedeflemediği ifade edildi.

Derneğin kurucu üyeleri Doç. Dr. Nazım Kaşot (Başka, Dr. Asuman Kuyucu, Asaf Şenol, Naciye Fikretler Kaşot, Mehmet Gazioğlu, Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, Anıl Emir, Martin Marancos oldu.

Açıklamada, biyolojik çeşitlilik konusuna ilgi duyan ve bu konularda gönüllü çalışmak isteyenlere de dernek çatısı altında bir araya gelme çağrısı yapıldı.