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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne ziyaret

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 40’ıncı kuruluş yıl dönümü çerçevesinde İstanbul’da Türkiye Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne ziyaret

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 40'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türkiye Spor Yazarları Derneği’ni (TSTD) ziyaret etti.  

Dernek yönetimi 17 Haziran Perşembe günü Ankara’da Anıtkabir’de gerçekleştirdiği resmi tören ve TSYD Ankara Şubesine yaptığı ziyaretin ardından TSYD’nin davetiyle temaslarda bulunmak için İstanbul’a geçti.  

Burada Doğuş Yayın Grubu bünyesinde yer alan NTVSpor’un kurumlar arası işbirliği amacıyla ziyaret eden KTSYD Yönetimi, TSYD Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Oğuz Tongsir ile bir araya geldi. 

KTSYD’nin 40’ıncı, TSYD’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Oğuz Tongsir’e her zaman KTSYD’nin yanında olmaları, yakın ilgisi ve işbirliklerinden dolayı teşekkür edildi.  

Ziyaretin anısına KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Tongsir’e üzerinde el işi Kıbrıs’ın tarihi kapılarından esinlenen tablo ve ‘Şampiyon Melekler Takımı’na özel Mağusa Türk Gücü tarafından tasarlanan forma takdim etti. 

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