  • BIST 10493.12
  • Altın 3429.544
  • Dolar 36.6103
  • Euro 39.9464
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

“Kıbrıs’a dair algı değişmeli”

» »
“BM sözüne sahip çıkmalı”
“Kıbrıs’a dair algı değişmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Söz Onda” programına konuk oldu. Moderatörlüğünü Engin Öktem’in yaptığı programda Erhürman, Kıbrıs sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, Erhürman’a yoğun ilgi gösterildi. Programda CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, emekli Büyükelçiler ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da hazır bulundu. Tufan Erhürman programda yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’a dair algı değişmeli” ifadelerini kullandı.

“BM sözüne sahip çıkmalı”

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’deki algısının istenilen seviyede olmadığını söyleyen Erhürman, “Diziler ve filmlerle beslenen ‘orayı kirli işlerin diyarı’ olarak görme algısı oluştu. Adanın tarihi, insani ve kültürel değerleri bile yeterince bilinmiyor. Bu algıyı değiştirmek için daha çok çalışmalıyız” diye konuştu. Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, 1974 öncesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi temele dayalı federasyon tezini ortaya koyduğunu belirterek, 1 Şubat 1974’te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in Millet Meclisi Genel Kurulu’na 37. Cumhuriyet Hükumeti Programını sunuş konuşmasından bir bölüm okudu: “İki cemaatten oluşan Kıbrıs’ta Türk Toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunması ve Devlet yönetiminde iki cemaat arasında her yönü ile huzurlu bir işbirliğinin sağlanması için en isabetli çözüm şeklinin federatif bir sistemde bulunacağına inanıyoruz. Böyle bir çözüm yolunun Kıbrıs’ın ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetlendirecek bir temel teşkil edeceği inancındayız. Halen yürütülmekte olan müzakerelerin Kıbrıs Andlaşmalarının ortaya koyduğu esaslardan hareketle, gerçekçilik ve iyi niyet içinde böyle bir sonuca ulaşması ilgili bütün tarafların uzun vadeli ortak çıkarlarına ve bölge barışına en iyi şekilde hizmet edecektir”. Müzakere masasına oturmadan önce Birleşmiş Milletler’in sözüne sahip çıkmasını talep ettiklerini anımsatan Erhürman, CTP olarak ortaya koydukları dört maddeyi de anlattı. Siyasi eşitlik ilkesi kabul edilmedikçe masaya oturmayacaklarını belirten Erhürman, “Herhangi bir Kıbrıslı Türk’ün hiç başkan olamayacağı bir düzende siyasi eşitlik yoktur. Federal Devletin tüm organlarında alınacak olan kararlarda en az bir Kıbrıslı Türk’ün oyu olmalıdır” dedi. Önümüzdeki hafta Cenevre’de düzenlenecek gayriresmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, katılımcıların Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Foto Yücel” hayatını kaybetti11 Mart 2025 Salı 16:04
  • Hırsızlıktan aranırken, uyuşturucu ile yakalandı...11 Mart 2025 Salı 15:14
  • Silahlar ve şarjörlerle yakalanan zanlı mahkemede!11 Mart 2025 Salı 14:53
  • 6 Yıl hapis cezası kesinleşti...11 Mart 2025 Salı 14:44
  • Sahte doktorlar 6 gün daha tutuklu kalacak!11 Mart 2025 Salı 14:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Cenevre’de Kıbrıs Türkü’nün geçmişten gelen hak ve hukukunu anlatacağız11 Mart 2025 Salı 14:22
  • Ünal Üstel'den Dünya Şampiyonu Sedef Nergiz'e tebrik11 Mart 2025 Salı 13:29
  • Rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi!11 Mart 2025 Salı 13:05
  • KKTC’de İkamet İznisiz Bulunan İki Kişi Yakalandı: Yasal İşlem Başlatıldı11 Mart 2025 Salı 12:53
  • Akdoğan’da Hırsızlık ve Sahtekarlık: Altın Bileklik Çalıp 81 Bin TL’ye Sattı11 Mart 2025 Salı 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti