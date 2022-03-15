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“Kıbrıs’ın Cevherleri” isimli projenin çekimleri başladı

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Telsim iş birliğinde hayat bulan “Kıbrıs’ın Cevherleri” isimli projenin çekimleri başladı.
“Kıbrıs’ın Cevherleri” isimli projenin çekimleri başladı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Telsim iş birliğinde hayat bulan “Kıbrıs’ın Cevherleri” isimli projenin çekimleri başladı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, kadınlara ilham vererek girişimciliğin geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamındaki ilk çekimler Serdarlı ve Lapta bölgelerinde gerçekleşti. Çekimlerde bölgenin kültürünü yansıtan el işleri ve kültürel yemekler tanıtıldı.

Kıbrıs’ın Cevherleri projesi ile, Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kadınların hayatın getirdiği zorluklara ve engellere rağmen başarıyı nasıl yakaladıklarının, yaşadıkları bölgenin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin  yansıtılarak anlatılması amaçlanıyor.

Yenierenköy’den Meserya’ya, Lefke’den Tatlısu’ya, Lapta’dan İskele’ye, Akova’dan Lefkoşa’ya ve Girne’den Mağusa bölgelerine uzanacak projede, girişimci kadınların hem yurt içinde hem de yurt dışında görünürlüğü sağlanacak.

Hazırlanacak kısa filmler sayesinde, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmedilecek, farklı bölgelerin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri sergilenecek ve odak noktası Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham veren kadınların hikayeleri gerek sosyal medyadan gerekse yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde tanıtılacak.

KANER: “KADINLARIN ÜRETKENLİĞİNE ŞAHİTLİK ETMEK BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRDI”

GİKAD Yönetim Kurulu üyesi ve Proje Sorumlusu Didem Kaner konuyla ilgili yazılı açıklamada, kadınların becerilerine, üretkenliğine ve girişimciliklerine şahitlik etmenin kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını ifade etti.

 Serdarlı bölgesinin sele sepet işleri ile Lapta bölgesinin hesap işi ve ahşap oymacılığına hayran kaldıklarını dile getiren Kaner, “Projemizin sponsoru başta Telsim olmak üzere, projemizin bir parçası olan üreten tüm kadınlarımıza ve çekimlerde desteği olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Çekimlerle ilgili hazırlanan kamera arkası görüntüleri https://youtu.be/hBnnAcfMnPU adresinden seyredilebilir.

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