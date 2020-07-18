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Kıbrıslı Türk genç kızın, trajik ölümü

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Kıbrıslı Türk genç kızın, trajik ölümü
Kıbrıslı Türk genç kızın, trajik ölümü

İngiltere’nin Kent bölgesinde aracı ateş alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, köprüden düşerek yaşamını yitirdi.

Londra Gazetesi'nin haberine göre, Azra Kemal ve yanındaki erkek arkadaşı Londra’dan Kent’te yolculuk yaparken içinde bulundukları araç aniden yanmaya başladı.

Aracının dışına çıkıp çaresizce yardım arayışında bulunmaya çalışan Azra Kemal,16 Temmuz saat 03.00 sıralarında  A21’deki Sevenoaks ve Tonbridge köprüsünden yanlışlıkla düşerek hayatını kaybetti.

Azra Kemal’ın yanında bulunan 31 yaşındaki adam tutuklanıp, 11 saat sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Polis yaptığı açıklamada, genç adam ile ilişkin şüpheli bir durumun olmadığı ve adli tıp raporunu beklediklerini belirtti.

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