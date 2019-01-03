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Kıbrıs'ta İslamcı terör tehlikesi: "Beyaz Dul"

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Kıbrıs'ta İŞİD tehlikesi: "Beyaz Dul"
Kıbrıs'ta İslamcı terör tehlikesi: "Beyaz Dul"

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da dünya kamuoyunda “Beyaz Dul” olarak bilinen Sanantha Lewthwaite (34) isimli İngiliz vatandaşı teröristin hedef listesinde olabileceği haber verildi.

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Haravgi ve Fileleftheros, İngiliz medyasını kaynak gösterdikleri haberlerinde terör örgütü “El Kaide bağlantılı Somali merkezli El Şebab liderinin sağ kolu, eylemlere aktif katılım gösterdiğini ve 2005’te Londra’daki metro saldırısının düzenleyicisi olduğunu” yazdı.

Habere göre İngiliz medyası, kriptolu elektronik posta, telefon ve yurtdışı kaynaklı güvenilir bilgilere dayanarak  “Beyaz Dul”un potansiyel hedefleri arasında İngiltere, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İspanya kıyıları ve Kanarya adalarının yer aldığına işaret etti.

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