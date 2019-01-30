"Bu dünyada ya eşcinsel ya da heteroseksüelsiniz"

ABD'li oyuncu, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, İngilitere’de yayımlanan Gay Times dergisine biseksüel olarak açıldıktan sonra kariyerinde yaşadığı sorunları anlattı.

Kaos GL'nin aktardığına göre ,Bella Thorne 2016 yılında sosyal medya hesabında biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra iş tekliflerinin azaldığını söyledi.

Thorne röportajda “Biseksüel olarak açılmamın hemen ardından seçmelerimi iptal eden bir şirket vardı” diyor ve biseksüellerin görünür olmadığını söylüyor. Thorne, “Kimse biseksüelleri anlamıyor. Bu dünyada ya eşcinsel ya da heteroseksüelsiniz. Sanki başka hiç ihtimal yok” dedi.