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Kırok: Yurt dışından hayvan girişi yasaklanmalı

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Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sokak hayvanlarıyla ilgili hayvan severlerin hassasiyetlerini de göze alan bir yasa yapılması ve yurt dışından ülkeye hayvan girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi
Kırok: Yurt dışından hayvan girişi yasaklanmalı

Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sokak hayvanlarıyla ilgili toplumun farklı kesimlerinde farklı hassasiyetler olduğuna dikkat çekerek, sokak hayvanlarıyla ilgili çok acil bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 

“Yurt dışından adaya gelen hayvanların ülkeye girişi yasaklamalı” önerisi getiren Başkan Kırok, sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Sokak hayvanlarıyla ilgili Veteriner Dairesi ortada yok. Bu hayvanların çipleri yok. Kısırlaştırılmaları yok. Bunları hangi bütçe karşılayacak? Şahıslar mı, belediye mi, devlet mi? Bu konuda tüm hassasiyetleri gözeten yasal düzenlemeye ihtiyacımız var.”

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