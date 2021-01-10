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Kış ortası karanlığa gömülen Pakistan'da aşamalı olarak elektrikler geri geldi

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Pakistan'ın genelde yazın yaşanan aniden ülke çapında elektrik kesintisine bu kez kış ortasında yakalanmasının ardından, bugün pek çok bölgede elektriğin yeniden tesis edildiği bildirildi.
Kış ortası karanlığa gömülen Pakistan'da aşamalı olarak elektrikler geri geldi

Pakistan'ın genelde yazın yaşanan aniden ülke çapında elektrik kesintisine bu kez kış ortasında yakalanmasının ardından, bugün pek çok bölgede elektriğin yeniden tesis edildiği bildirildi.

Pakistan devlet radyosunda yayımlanan açıklamaya göre Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, dün geceyarısına dakikalar kala karanlığa gömülen büyük şehirlerin çoğunluğunda elektriğin aşamalı olarak geri gelmesinin sağlandığını duyurdu.

Eskimiş sistemin yenilenmemesinden

Kesintinin ulusal şebekede aniden frekansın 50'den 0'a düşmesinden kaynaklandığını söyleyen Enerji Bakanı, arızadan köhne iletim sisteminin uzun yıllardır yenilenmemiş olmasını sorumlu tuttu. 

Eyüp Han, sistemi yenilemek için geniş çaplı bir planı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Başkentten güneye doğru yeniden tesis

Ulusal İletim ve Dağıtım Şirketi (NTDC) de "Sistemin çökmesinin hemen ardından NTDC görevlileri, yetkililer ve saha ekipleri, yüksek gerilimli şehirlerarası enerji nakil hatlarındaki arızayı bulmak ve etkilenen bölgelerde elektrik beslemesini mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için ortak çaba başlattı" açıklamasını yaptı.

İlkin başkent İslamabad'da, ardından geri kalan bölgelerde elektriğin aşamalı olarak yeniden tesis edildiğini belirten NTDC Sözcüsü, son olarak Haydarabad dahil Pakistan'ın güneyinde çalışmaların devam ettiğini, bu bölgede de tez zamanda elektriğin geri gelmesin beklendiğini söyledi.

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