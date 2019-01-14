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'Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyin'

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Kışın hastalıklardan korunmak için dondurma tüketmak gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getirdi.
'Kışın hasta olduğunuzda dondurma yiyin'

Kışın hastalıklardan korunmak için dondurma tüketmak gerektiğini söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Özyaral, "Kışın dondurma yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına neden olur´ gibi klişeleşmiş kalıplar. Hâlbuki biz yaz-kış dondurma yenir diyoruz. Gribe karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, immün sistemi güçlendirdiği için gripli iken mikroplarla savaşır. Dolayısıyla kar yağarken de, 7/24, yaz-kış, dört mevsim dondurma tüketebilirsiniz ve tüketmelisiniz" dedi

Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın kışın da hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; içerisinde bulunan süt nedeniyle kalsiyum deposu olan dondurma kemiklerin güçlenmesinde, diş sağlığında önemli bir role sahip. Ancak kış aylarında yenilen dondurmanın hasta yaptığı yönündeki önyargıların yersiz olduğunu ifade eden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bunun aksine vücudun dondurmaya sadece yazın değil dört mevsim ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bunlardan önemlisi `kışın dondurma yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına neden olur´ gibi klişeleşmiş kalıplar. Hâlbuki biz yaz-kış dondurma yenir diyoruz. Gribe karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, immün sistemi güçlendirdiği için gripli iken mikroplarla savaşır. Dolayısıyla kar yağarken de, 7/24, yaz-kış, dört mevsim dondurma tüketebilirsiniz ve tüketmelisiniz" dedi.

"DİŞ ÇÜRÜTEN DONDURMA DEĞİL SUNİ ÜRÜNLER"

Diş çürümesine neden olduğu iddialarını reddeden Prof. Dr. Özyaral, buna neden olan şeyin dondurma değil metabolik ve şekerli artıklar olduğunu ifade etti. Özyaral, şeker eklenmiş birtakım suni ürünler olan yerine güzel, marka değeri yüksek olanların tüketilmesi ya da dondurma yedikten sonra dişlerin fırçalanmasını önerdi.

 

HASTALIKTA YAŞANAN SIVI KAYBINI ÖNLÜYOR

"Kalsiyum oranı yüksek, A,D,E,K vitaminlerinin olduğu, B ve C vitaminlerinin bol olduğu bir ürün tüketmiş oluyorsunuz" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Özyaral şunları söyledi: "Çocuklarda boy uzamasına neden olur. Çocukların dört mevsim dondurma tüketmesini istiyorum. Denir ki `hastalanıldığında asla dondurma yenmez´. Ancak enfeksiyonlara karşı korur ve mikrop gelişmesini önler. Son derece önemlidir. Ve vücudun hastalıklar esnasında tüketmiş olduğu sıvının geri kazanılmasını sağlar. Çünkü bakıldığında yüzde 90´a varan bir su içeriğine sahip."

Dondurmanın hamileler için zararlı olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özyaral, "Hamilelerde fetüsün gelişmesinde çok önemli. Çünkü kalsiyum deposu, mineraller ve vitaminler var. Bunlar hamileyi besler" dedi.

HANGİ DONDURMA DAHA YARARLI?

Halk sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Özyaral, dondurma hakkında birtakım uyarılarda da bulundu. İçerisinde boyar madde olmaması gerektiğini vurgulayan Özyaral, "Doğal ürünler, doğal çikolata olmalı. Mümkünse de sade, kaymaklı dediğimiz salepten yapılan dondurmayı tavsiye ediyorum" diye açıklamada bulundu.

Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesinin dondurmanın obez yaptığı kanısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Dondurma obez yapmaz, tam tersine metabolizmayı hızlandırır. Aynı anda spor yapıldığında ise vücudun fit kalmasını sağlar" dedi.

Prof. Dr. Özyaral son olarak, besin değeri yüksek dondurmanın aynı zamanda mutluluk hormonu sağladığını da belirtti.

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