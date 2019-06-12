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Kızılyürek: “Ayrı Kıbrıs Türk Devleti’ni Rumlar asla kabul etmez” 

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Güney Kıbrıs’ta AKEL’den Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilen Kıbrıslı Türk akademisyen-yazar Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs konusunda ilişkin konuştu.
Kızılyürek: “Ayrı Kıbrıs Türk Devleti’ni Rumlar asla kabul etmez” 

Güney Kıbrıs’ta AKEL’den Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilen Kıbrıslı Türk akademisyen-yazar Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs konusunda ilişkin konuştu.

Kıbrıs Postası’nın “Down Town” adlı dergiye verdiği mülakattan aktardığına göre, Kızılyürek, ideal çözümün federasyon olduğu görüşünü belirterek, ayrı devletin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Niyazi Kızılyürek, şunları söyledi: “İki bölgeli iki toplumlu federasyon modeli konusunda büyük bir bilgisizlik var. Bugün bir uzaylı gelse ve önüne Kıbrıs’ın olgularını koyup ne tür devlet daha iyi uyar diye sorsak cevabı net olarak federasyon olurdu.

Çünkü seçenekler nettir: çoğunluğun yönetmesi anlamına gelen üniter devleti Kıbrıslı Türkler asla kabul etmez.

Ayrı Kıbrıs Türk Devleti de, Rumlar’ın asla kabul etmeyeceği bir şeydir…

Ayrı Kıbrıs Türk devletinin hukuki zemini olduğuna da inanmıyorum. Bu olgular ile ideal çözüm federasyondur.

Bu ülkeyi tekrar birleştirebilecek tek model. Garantiler dikeni var ki gerçek birlik konusunda ikna etmiyor. 1960 garantilerinin devam edebileceğine inanmıyorum. Garantilere son verir ve siyasi eşitliği kabul edersek Kıbrıs sorununun çözüm yolu açılır.”

“Kıbrıs Türk toplumu Türkiye tarafından asimile edilecek”

Ülkesiyle ilgili en büyük korkusunun daimi taksim olduğunu belirten Kızılyürek, “Ülkemizi federal çözüm çatısı altında birleştirmeyi başaramazsak Kıbrıs Türk toplumu Türkiye tarafından asimile edilecek. Kuzey’de bütün unsurları ile salt Türkiye olacak. Ayrı bir Kıbrıslı varlığı olarak Kıbrıslı Türk varlığı olmayacak. Böyle bir gelişmenin Kıbrıslı Rumları istikrara götürebileceğine inanmıyorum. İstikrar ve barış için Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların kendi evlerinin efendisi olması lazım” diye konuştu.

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