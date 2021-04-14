Kızılyürek: Kıbrıslıların geleceği ortaktır ve bu geleceği federasyona inanan bütün güçler bir araya gelerek birlikte kuracaktır

Kızılyürek: Kıbrıslıların geleceği ortaktır ve bu geleceği federasyona inanan bütün güçler bir araya gelerek birlikte kuracaktır

Ne son zamanlarda dile getirilmeye başlanan ilhak söylemleri, ne de iki devletli çözümde ısrarcı olmak, Kıbrıslıtürklerin çıkarınadır. Bu adada yıllardır yapılan müzakereler sonucu ortaya çıkan uzlaşılar vardır. Her iki toplumun benimseyip yaşatabileceği, uluslararası kabul görecek yegâne formül, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyondur.

Kıbrıslıların geleceği ortaktır ve bu geleceği federasyona inanan bütün güçler bir araya gelerek birlikte kuracaktır.

Paralel yollardan yürüyerek barışa ulaşamayız.

Aynı yolda ve birlikte yürümedikçe Kıbrıs’ta barışa ve kardeşliğe ulaşamayız.