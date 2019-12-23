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KKTC Alevi Kültür Merkezi, Maraş katliamı anması

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KKTC Alevi Kültür Merkezi, Maraş katliamı anması
KKTC Alevi Kültür Merkezi, Maraş katliamı anması

KKTC Alevi Kültür Merkezi,  19-26 Aralık 1978’de Türkiye’nin Maraş şehrinde gerçekleşen katliamın 41. yıldönümünde yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi açıklamasına göre, Merkez  tarafından gerçekleştirilen anma etkinliği dün Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer aldı.

Katliamı gerçekleştirenlerin kınandığı, yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunulan ve konuşmalar yapılan etkinlikte, sinevizyon gösterimi, şiirler, anlatımlar ve Türküler ile Deyişler yer aldı.

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