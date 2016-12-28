KKTC nereye gidiyor…

Başlıkta yazan gibi bir yere gitmediği kesin

Üstelik bir yere girmesini isteyen de yok herkes memnun

Bakmayın siz har gür ettiklerine hatta yeri geldiğinde küfrettiklerine.

Yeni gelin gibi yok yerim dar yok yenim dar gibi nazlandıklarına

Günü geldiğinde herkes memnun ve mesut sandığa giderek oycuğunu veriyor.

Hatta vermek ve verdirmek için kavga bile ediyorlar.

Demokrasi oyununa geçtiğimiz tarihte itibaren bu böyle.

Sandık ve seçim demek küçük çıkarlar karşılığı geleceği yok etmek için kullanılan bir araç durumunda.

Ahpap, eş dost, ufacık çıkar bu asgari ücrette bir iş veya bir dönüm tarla seviyesine kadar iner.

Bu nedenle oy kullananların dışında bana dokunmayan bin yaşasın desturu ile kendini kendince korumaya alanları da unutmamak lazım.

Bütün bu kesimler çocuklarının, torunlarının geleceğini yok ettiklerinin farkında değildirler.

Hatta statükonun semirmesine güçlenmesine katkı koyduklarının bilincinde hiç değildirler.

Nasılsa kendileri zevahiri kurtardılar ya gerine boş ver felsefesi..

Küçük birkaç zaman dilimi dışında ülkeyi üç siyasi partinin yürüttüğünü bilmekteyiz.

Bu partilerin herhangi bir başarısının olmadığını da yaşayarak görmekteyiz.

Geçtiğimiz günlerde öğrenciler trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları için Başbakanlık önünde eylem yaptılar. Taleplerde bulundular.

Bana göre eylem yerleri yanlıştı. Bu eylemlerini evde anne ve babalarına karşı yapmalıydılar. Çünkü yıllardır bu şikâyet ettikleri makamı ve partisini seçip oraya oturtan anne babalarının oylarıdır. Belki oy verme yaşları geldiğinde onlar da onlara ve partilerine oy verecekler. Bilemeyiz düzen böyle kurulmuş.

Ülkede en son seçim 2013 yılında gerçekleşmiştir.2013-2016 arası da bizi üç hükümet yönetmiştir.

Ne güzel her yıl yeni bir Hükümet Yeni Bakanlar, Yeni Müsteşarlar yeni Müdürler, yeni müşavirler

Gel keyfim gel.

Bu üç partinin toplam aldıkları oy %88.83.Şikâyet eden kimler onlara bu oyu veren vatandaşlar. Şikâyet nereye kadar yeniden sandığa gideceği güne kadar. Verdiği oy değişecek mi? Hayır.

Şimdi yeni yıl giriyor maaşlara HP ve artış gündemde. Hükümetler işte gelirlerimiz artıyor kalkınıyoruz diye abuk sabuk iddialar ile karşımızda.

2013 yılı ile 2016 yılı arasında bu hükümetler kalkındırdılarsa kendilerini ve bekçisi oldukları statükoyu kalkındırdılar.

Hem de vatandaşın cebindeki parayı gasp ederek.

2013 yılında 2000 TL maaş alan birisi aylık 1119.70 Dolar alıyordu.

2016 Aralık sonu itibarı ile 567.38 Dolar almaktadır.

İşte size kalkınmışlığın alası.Devler size cebinizdeki para küçülürken zamlardan geri durmadı,Elektriğe,Benzine zammı hiç aksatmadı ama onlar kalkındı siz da kandırıldınız….

Unutmayın farklı şeyleri savunur gibi görünseler dahi ayni yolda yürüyorlar.Bu nedenle farklı yere varamazlar.