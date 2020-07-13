KKTC Vatandaşı 1 kişide COVİD-19 tespit edildiği iddia edildi

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR testinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tekrarlanacağı öğrenildi.

İngiltere’den Türkiye’ye giden Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra ise KKTC'ye gelen KKTC vatandaşı bir kişiye korona virüs tanısı konulduğu öne sürüldü.

Bu akşam Gazimağusa'da COVİD-19 vakaası olduğu iddiası teyit edili ise KKTC’de korona virüs vaka sayısı 9’a yükseldi.

1 Temmuz açılımından sonra Covid-19 vakaların ülkelere göre dağılımı ise: 3 Kazak, 5 Türkiye vatandaşı ve 1 KKTC vatandaşı.