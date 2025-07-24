KKTC’de Orman Yangını Riski Kritik Seviyede: Yetkililer Vatandaşları Uyarıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, doğal yaşam ve vatandaşların can ile mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan yangın riski konusunda halka uyarılarda bulundu.

Komiteden yapılan açıklamada, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve çöp yakma gibi uygulamalardan kaçınılması, sigara izmaritlerinin çevreye gelişi güzel atılmaması ve ormanlık alanlarda yüksek ısı yayan cihazların kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, yangın belirtilerinin görülmesi durumunda derhal 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bilgi verilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, “Yangın çıkmadan önlemek, çıktıktan sonra söndürmekten çok daha değerlidir” diyerek vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Yangın riskine karşı mücadele eden ekiplerin çalışmalarına destek çağrısı yapan Cahitoğlu, “Halkımızın sağduyulu tutumu ile bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.