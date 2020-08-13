KKTC'de pozitif vaka evde bulunamadı

Ülkemize yurt dışından gelen bir kişinin yapılan PCR testi pozitif çıkınca, onu karantinaya almak için gösterdiği adrese giden sağlık görevlilerini kötü bir sürpriz bekliyordu.

Pozitif çıkan vakayı evde bulamayan sağlık görevlileri ilgili adresten ayrıldı.

Araştırmacı Mine Yücel, kişisel sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda olayın kendi yaşadığı apartmanda meydana geldiğini ifade ederek, sağlık görevlileri geldiğinde pozitif vakanın bulunmamasının şoku içinde olduklarını kaydetti.