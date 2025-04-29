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Koop-Sen açıkladı: Koop-Bank'ta uzlaşıya varıldı, grevler askıya alındı

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Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy himayesinde Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ile görüşerek belli noktalara kadar uzlaşıya vardıklarını belirterek, grevlerin askıya alındığını
Koop-Sen açıkladı: Koop-Bank'ta uzlaşıya varıldı, grevler askıya alındı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), grevlerinin askıya alındığını duyurdu. 

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü grev ardından sendikalarının Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy himayesinde Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ile görüşerek belli noktalara kadar uzlaşıya vardıklarını kaydetti. 

Üyelerinin hak ve menfaatlerinin koruma altına alındığını ifade eden Güröz, Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün gelinen uzlaşı noktasında Yönetim Kurulu’ndan onay almayı talep ettiklerini belirtti. 

Grevi bu nedenle askıya aldıklarına dikkat çeken Güröz, banka yönetim kurulundan uzlaşılan noktalardan farklı bir karar çıkması halinde ise grevin süresiz olarak devam edeceğini söyledi. 

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