SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Koop-Sen'in grevi 9'uncu gününde başbakanlık önünde devam ediyor

Maaşların ödenmemesi ve toplu iş sözleşmesinin delinmemesi talebiyle başlatılan grev dokuzuncu gününde sürerken, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem çalışanları bu kez Başbakanlık önünde eylem yaptı.
Koop-Sen’in grevi 9’uncu gününde başbakanlık önünde devam ediyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi dokuzuncu gününde devam ediyor.

Üç iştirakte çalışanlar, bugün Başbakanlık önünde nöbet tutuyor.

Dün, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, hedeflerinin toplu iş sözleşmenin (TİS) delinmemesi ve çalışma arkadaşlarının işlerine son verilmemesi olduğunu söylemiş ve “Bizim anayasamız toplu iş sözleşmesidir.” şeklinde konuşmuştu.

Çalışanların, temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle salı günü, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde başlattıkları eylemler, Başbakanlık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde devam etmişti.

