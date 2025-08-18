  • BIST 10888.35
  • Altın 4404.572
  • Dolar 40.8871
  • Euro 47.7826
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki grev beşinci gününde...

» »
Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev bugün de devam etti.
Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki grev beşinci gününde...

Koop-Sen, beşinci gününe giren grev nedeniyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, hükümetle anlaşmaya ve hemen üretime başlamaya hazır olduklarını ancak feda edecek hakları ve arkadaşları olmadığını belirtti.

Koop-Sen, eylemlerin, bugünden sonra Başbakan Yardımcılığı önünde devam edeceğini açıkladı.

-Güröz

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, eylemde yaptığı konuşmada, sendika olarak zaman kaybetmeden hükümeti anlaşmaya çağırarak, hafta sonu dahil ek mesai almadan üretmeye çalışmaya hazır olduklarını belirtti. 

Güröz, bir öncemi eylemdeki bazı sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Elye” halkından özür diledi ve "emekçi üretici Elyelilerle" birlikte verdiği mücadeleye değindi.

Mehmetali Güröz, grevin bugün beşinci gününde olduğunu ama muhatap bulamadıklarını belirterek, hükümet, siyasiler ve kooperatiflerin topu bir birine attığını savundu.

“Ortada kalan ve mücadele veren biziz” diyen Güröz, 44 arkadaşlarının işten durdurulmasına ilişkin yazının bugün önünde eylem yaptıkları mukayyitliğe gönderileceğini işaret etti. Güröz, “Kooperatifçiliğe yön çizen mukayyitliğe çağrımızdır. Evrakları imzalamayın. Buna ortak olmayın. Tarih sizi unutmaz” dedi. Güröz, yaşanan sıkıntıların sorumlusunun, kooperatifleri yürüten makamın bağlı olduğu Demokrat Partili bakanlığın atadığı yetkililer olduğunu iddia etti.

“Suçlu çalışanlar değildir, yönetenlerdir” diyen Güröz, işten adam durdurmanın, toplu iş sözleşmesini bozmak anlamına geldiğini söyledi. 44 kişinin durdurulmasını onaylamadıklarını kaydeden Güröz, “Hiçbir şekilde toplu sözleşmeyi delmeyiz deldirtmeyiz” dedi. 

DP Genel Sekreterini de sendikalara karşı tutumundan dolayı eleştiren Güröz, “Kooperatiflerdeki yöneticileri görevden alın çünkü yeni bir kooperatifçilik anlayışı bu yöneticilerle olmaz” ifadelerini kullandı. DP’nin kooperatifleri hükümet ortaklarına iade etmesini de isteyen Güröz, “Beceremediniz ve zamanınız doldu” iddiasında bulundu.

Mehmetali Güröz, başlattıkları mücadelenin devam edeceğini ve sorun çözülene kadar birlik beraberlik içerisinde hareket edileceğini belirtti. Güröz, “Feda edecek hakkımız da arkadaşımız yoktur” dedi.

Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kooperatifleri yöneticilerin zora düşürdüğünü ve çalışanların bir suçu olmadığını belirterek, hükümette muhatap bulamadıklarını söyledi.

Çalışanlar ve sendikaların kötü yönetimden bıktığını vurgulayan Bengihan, mukayyitliğin, dosya incelemelerinin sonuçlarını ve raporlarını açıklaması; gerekirse polise gitmesi gerektiğini kaydetti. 

Faturanın çalışanlara kesilmemesi gerektiğini ifade eden Bengihan, toplu sözleşmeye dayanarak ve sendikalarla birlikte hareket edilmesinin şart olduğunu belirtti. Bengihan, kooperatiflerin siyasetten arındırılarak uzman kişilerce yönetilmesi gerektiğini söyledi. 

Kooperatiflerin bu durumda olmasının faturasının işten çıkararak çalışanlara kesilmek istendiğini iddia eden Bengihan, “Siz ne bedel ödediniz” diye sordu. 

-Serdaroğlu 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğu konuşmasında, “görüşme için grevin kaldırılması” şartı sunulduğunu ancak mücadele vererek müzakere edilebileceğini belirtti. 

Dosyaların polise götürülmesi için engellemelerin hükümet tarafından yapıldığını savunan Serdaroğlu, emeklilerin kurumlardan durdurulması için yapılan girişimleri yanlış bulduğunu söyledi. 

Serdaroğlu, halkın artık hükümetten bir şey beklemediğini ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na yönelik ağır eleştiri ve suçlamalarda bulundu. 

-Onalt 

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da, uzun zamandır çalıştığı kooperatiflerdeki yolsuzlukları dile getirdiklerini ancak bu şikayetlerle ilgili ilerleme sağlanamadığını anlattı. 

 Mücadeleyi birlikte yapacaklarını ve kazanacaklarını ifade eden Onalt, eylemin dozunun artırılması gerektiğini savundu. 

 Emekçilerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini söyleyen Onalt, her geçen günün daha kötüye gideceği

 Onalt, çalışanlara seslenerek, sendikalarla kenetlenip, birlikte hareket etme  çağrısında bulundu. Onalt, "Her zaman yanınızda olacağız, birlikten güç doğar” dedi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koop Müdürü Kemal Ataman'a dava!18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:39
  • BM Barış Gücü adada asker azaltacak18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:35
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti