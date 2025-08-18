Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki grev beşinci gününde...

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev bugün de devam etti.

Koop-Sen, beşinci gününe giren grev nedeniyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, hükümetle anlaşmaya ve hemen üretime başlamaya hazır olduklarını ancak feda edecek hakları ve arkadaşları olmadığını belirtti.

Koop-Sen, eylemlerin, bugünden sonra Başbakan Yardımcılığı önünde devam edeceğini açıkladı.

-Güröz

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, eylemde yaptığı konuşmada, sendika olarak zaman kaybetmeden hükümeti anlaşmaya çağırarak, hafta sonu dahil ek mesai almadan üretmeye çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Güröz, bir öncemi eylemdeki bazı sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Elye” halkından özür diledi ve "emekçi üretici Elyelilerle" birlikte verdiği mücadeleye değindi.

Mehmetali Güröz, grevin bugün beşinci gününde olduğunu ama muhatap bulamadıklarını belirterek, hükümet, siyasiler ve kooperatiflerin topu bir birine attığını savundu.

“Ortada kalan ve mücadele veren biziz” diyen Güröz, 44 arkadaşlarının işten durdurulmasına ilişkin yazının bugün önünde eylem yaptıkları mukayyitliğe gönderileceğini işaret etti. Güröz, “Kooperatifçiliğe yön çizen mukayyitliğe çağrımızdır. Evrakları imzalamayın. Buna ortak olmayın. Tarih sizi unutmaz” dedi. Güröz, yaşanan sıkıntıların sorumlusunun, kooperatifleri yürüten makamın bağlı olduğu Demokrat Partili bakanlığın atadığı yetkililer olduğunu iddia etti.

“Suçlu çalışanlar değildir, yönetenlerdir” diyen Güröz, işten adam durdurmanın, toplu iş sözleşmesini bozmak anlamına geldiğini söyledi. 44 kişinin durdurulmasını onaylamadıklarını kaydeden Güröz, “Hiçbir şekilde toplu sözleşmeyi delmeyiz deldirtmeyiz” dedi.

DP Genel Sekreterini de sendikalara karşı tutumundan dolayı eleştiren Güröz, “Kooperatiflerdeki yöneticileri görevden alın çünkü yeni bir kooperatifçilik anlayışı bu yöneticilerle olmaz” ifadelerini kullandı. DP’nin kooperatifleri hükümet ortaklarına iade etmesini de isteyen Güröz, “Beceremediniz ve zamanınız doldu” iddiasında bulundu.

Mehmetali Güröz, başlattıkları mücadelenin devam edeceğini ve sorun çözülene kadar birlik beraberlik içerisinde hareket edileceğini belirtti. Güröz, “Feda edecek hakkımız da arkadaşımız yoktur” dedi.

Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kooperatifleri yöneticilerin zora düşürdüğünü ve çalışanların bir suçu olmadığını belirterek, hükümette muhatap bulamadıklarını söyledi.

Çalışanlar ve sendikaların kötü yönetimden bıktığını vurgulayan Bengihan, mukayyitliğin, dosya incelemelerinin sonuçlarını ve raporlarını açıklaması; gerekirse polise gitmesi gerektiğini kaydetti.

Faturanın çalışanlara kesilmemesi gerektiğini ifade eden Bengihan, toplu sözleşmeye dayanarak ve sendikalarla birlikte hareket edilmesinin şart olduğunu belirtti. Bengihan, kooperatiflerin siyasetten arındırılarak uzman kişilerce yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Kooperatiflerin bu durumda olmasının faturasının işten çıkararak çalışanlara kesilmek istendiğini iddia eden Bengihan, “Siz ne bedel ödediniz” diye sordu.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümete yönelik eleştirilerde bulunduğu konuşmasında, “görüşme için grevin kaldırılması” şartı sunulduğunu ancak mücadele vererek müzakere edilebileceğini belirtti.

Dosyaların polise götürülmesi için engellemelerin hükümet tarafından yapıldığını savunan Serdaroğlu, emeklilerin kurumlardan durdurulması için yapılan girişimleri yanlış bulduğunu söyledi.

Serdaroğlu, halkın artık hükümetten bir şey beklemediğini ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na yönelik ağır eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

-Onalt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da, uzun zamandır çalıştığı kooperatiflerdeki yolsuzlukları dile getirdiklerini ancak bu şikayetlerle ilgili ilerleme sağlanamadığını anlattı.

Mücadeleyi birlikte yapacaklarını ve kazanacaklarını ifade eden Onalt, eylemin dozunun artırılması gerektiğini savundu.

Emekçilerin haklarını korumak için mücadele edeceklerini söyleyen Onalt, her geçen günün daha kötüye gideceği

Onalt, çalışanlara seslenerek, sendikalarla kenetlenip, birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Onalt, "Her zaman yanınızda olacağız, birlikten güç doğar” dedi.