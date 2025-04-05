Korkmaz: Turizm dijitalleşmeyle dönüşebilir

Turizm sektöründen beklenen dönüşlerin alınamadığını dikkat çeken Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, 2025 yılının Kuzey Kıbrıs için dijitalleşme açısından kritik bir eşik olacağını ifade etti.

Turizm sektöründen beklenen dönüşlerin alınamadığını dikkat çeken Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, 2025 yılının Kuzey Kıbrıs için dijitalleşme açısından kritik bir eşik olacağını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs dijitalleşme ayağını tutabiliyor ama istediğimiz ekonomik kazancı bu sistemle elde edemiyoruz” diyen Korkmaz, Türkiye’deki büyük medya organlarında Kıbrıs’a dair tanıtımların artırılması gerektiğini ve bu alanda ciddi eksiklikler yaşandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın turizmde sadece geçmiş deneyimlerle değil, geleceğin teknolojisi ve pazarlama stratejileriyle şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Korkmaz, “Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken yapay zekâyı öğretiyoruz ama sektörlere hâlâ 90’lar gibi davranıyoruz. Kıbrıs dijitalleşmeli, uyanmalı ve yeniden yapılanmalı.” İfadelerini kullandı.

Korkmaz, Funda Bedir’in hazırlayıp sunduğu “Ben Bilirim” isimli programa konuk oldu. Ülkemiz turizmini detaylı bir şekilde analiz eden analiz eden Korkmaz, özellikle kültür turizmi, dijitalleşme, ulaşım altyapısı ve casino turizmine dair kamu algısı üzerine dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Casino Başarısı Örnek Alınmalı, Algı Doğru Şekillendirilmeli

Casino turizminin kendi içinde özel bir yapıya sahip olduğunu belirten Korkmaz, bu modelin pazarlama, ulaşım ve hedefli müşteri konularında oldukça başarılı olduğunu ancak bu başarının diğer turizm alanlarına transfer edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korkmaz, “Casino sistemleri kendi network’ünü, ulaşım zincirini kurmuş durumda. Devletten destek almadan turist getiriyor. Biz bu başarıyı taklit değil, adapte etmeliyiz” diye konuştu.

Korkmaz aynı zamanda casinolarla ilgili kamuoyundaki negatif algının kırılması gerektiğini de belirterek: “Bu işletmeler sadece bir zenginlik değil, ekonominin dinamoları. Esnafından personeline kadar herkesin kazandığı zincirler kuruyorlar” dedi.

Larnaka Örneği: “Onlar Taşı Toprağı Altına Çevirdi, Biz Hâlâ Bekliyoruz”

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesindeki hızlı gelişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, dünyanın dört bir yanından turistlerin Larnaka’ya kolayca ulaşabildiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta ulaşım altyapısının hâlâ büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Aziz Korkmaz, “Turist geliyor ama otelden dışarı çıkamıyor. Çünkü ne yönlendirme var ne de uygun ulaşım ağı. Bu hem turisti yorar hem de esnafın kazanmasını engeller.” diyerek konuyu çarpıcı şekilde özetledi.

“Yapay Zekâ ile Turizm Kişiselleşiyor, KKTC Bu Dalgayı Kaçırmamalı”

Yayında yapay zekâ ve sosyal medya devrimi üzerine de görüş bildiren Korkmaz, geleceğin turizm anlayışının veriyle beslendiğini ifade etti.

“Bir çocuk bile yapay zekâ ile para kazanabiliyorsa, bir ülke neden turizmde bu zekâyı kullanmasın?” diyerek sistemsel dönüşüme işaret eden Korkmaz, “Turist profiline göre kampanya çıkaran, doğru reklamı doğru zamanda veren, çarşıyı dijital ağlarla destekleyen bir sistem kurulmalı. Bunu yapmazsak geride kalırız” şeklinde konuştu.

Olumsuz Yorumlar Algıyı Zehirliyor

Kuzey Kıbrıs’a gelen turistlerin internette karşılaştığı olumsuz yorumların bölge turizmine büyük zarar verdiğini ifade eden Korkmaz, bu dijital içeriklerin analiz edilerek temizlenmesi, olumlu deneyimlerin ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

Korkmaz, “Bir Google yorumu bile bazen bin afişten güçlüdür. Algıyı yönetmezseniz, yatırım da turist de uzaklaşır” dedi.