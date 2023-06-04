  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Korkutucu gelişme: Dünya’ya çarpacak asteroitler dev kraterler açabilir

» »
İngiltere'deki Ulusal Nükleer Laboratuar'da çalışan bir uzmandan korkutucu açıklama... Bilim insanı, Dünya'nın, Londra'nın yüzölçümü kadar büyük bir delik açacak bir asteroit ile "mücadele etmek zorunda kalacağını" iddia etti.
Korkutucu gelişme: Dünya’ya çarpacak asteroitler dev kraterler açabilir

Nükleer kimyager Dr. Tim Gregory, yaptığı açıklamada, 900 kadar “tehlikeli” asteroitin Dünya’ya çarpma tehlikesinde bulunduğunu ve bu durumda büyük problemler yaşanacağını ifade etti.

Daily Star’ın haberine göre, Colorado Üniversitesi ve NASA’daki araştırmacılardan elde edilen yeni hesaplama verileri, önümüzdeki 1000 yıl boyunca asteroit tehlikesinden korunduğumuzu ancak hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini öne sürdü.

Haber, gökbilimcilerin önümüzdeki 1000 yıl boyunca potansiyel olarak tehlikeli 2.000 asteroit yörüngesini haritalandırmasının ardından geldi.

Olası bir çarpmaya ilişkin konuşan Dr. Gregory, “Bir kilometreyi aşan 900 ‘potansiyel olarak tehlikeli asteroitten’ biri Dünya’ya çarparsa, patlamada yaklaşık 2.000 hidrojen bombası değerinde enerji açığa çıkar.

“Londra’nın yüzölçümünü içerek kadar, büyük yaklaşık 16 kilometre çapında bir krateri oluşacak. Gezegen çapında soğumaya neden olur ve çarptığı yeri harap eder. Yine de muhtemelen en az 1000 yıl güvendeyiz.” dedi.

EN AZ 1000 YIL…

Yakın gelecekte endişelenecek çok fazla şeyimiz olmasa da, Dr. Gregory, bir noktada insanlığın bu göreve ayak uydurmak zorunda kalacağını açıkladı:

“Bir gün, uzak gelecekte, böyle bir olayın olasılığıyla mücadele etmek zorunda kalacağız; bir tür olarak uzun vadeli hayatta kalmamız, kendimizi yeterince hazırlayıp hazırlamadığımıza bağlı.” diye ekledi.

Bu yılki New Scientist Live at ExCeL London’ın konuşmacılarından biri olan Dr. Gregory’nin “Meteorite: How Stones from Outer Space Made Our World” isimli bir kitabı da bulunuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya’da Mawar kabusu02 Haziran 2023 Cuma 15:53
  • Yeni bir kertenkele türü keşfedildi… Hem uçuyor hem de gülümsüyor01 Haziran 2023 Perşembe 23:34
  • Zayıflama ameliyatı yapılan çocuk sayısı son 5 yılda ikiye katlandı01 Haziran 2023 Perşembe 15:11
  • O ülkede facia… Madende mahsur kalan 79 kaçak madenci kurtarıldı01 Haziran 2023 Perşembe 12:56
  • NASA'dan UFO değerlendirmesi: Henüz insanüstü bir zekanın ürünü olduğuna dair kanıt yok01 Haziran 2023 Perşembe 12:09
  • Himalayalar’ı çöplüğe çevirmişler31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:09
  • Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:13
  • Rahipten küçük kıza cinsel taciz31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15
  • Mars’taki deprem ilginç detayı ortaya çıkardı30 Mayıs 2023 Salı 22:47
  • BM’den açlık uyarısı: Daha da kötüye gidecek30 Mayıs 2023 Salı 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti