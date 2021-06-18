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Koronavirüs Aşısı Erkeklerde Sperm Sayısını Etkilemiyor

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Yeni bir araştırma, Koronavirüs aşısı olmanın bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi erkeklerde sperm sayısını azaltmadığını gösterdi. 
Koronavirüs Aşısı Erkeklerde Sperm Sayısını Etkilemiyor

Yeni bir araştırma, Koronavirüs aşısı olmanın bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi erkeklerde sperm sayısını azaltmadığını gösterdi. 

JAMA'da yayımlanan bir araştırma verileri incelenen hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olduktan sonra sperm sayısı ve kalitesinin düşmediğini tespit etti.

Araştırma için 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten sperm örneği alındı. Bu insanların önceden gelen bir problemi olmadığından emin olmak için testler yapıldı .

Araştırmacılar, bu kişilerin sperm sayılarında hiçbir değişiklik gözlemediklerini, ancak daha büyük bir örneklem ile daha kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini belirtti.

Dr. David Cohen araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

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