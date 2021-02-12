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Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi

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Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu. Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.
Kovid-19 geçiren kişilere tek doz aşı önerisi

Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu. Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Fransa'da Kovid-19 geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı.

Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

Aralıktan bu yana 2 milyon 56 bin 572 kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini, bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.

Ülkede 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükselirken 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürüyor.

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