  • BIST 7959.95
  • Altın 1857.073
  • Dolar 28.8498
  • Euro 31.5925
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu

Kral Charles’ın ‘açgözlülüğü’: Ölülerden de kazanç sağlamış

» »
İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığı ortaya çıktı.
Kral Charles’ın ‘açgözlülüğü’: Ölülerden de kazanç sağlamış

The Guardian‘ın haberine göre Kral Charles ülkenin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyarak servetine servet katıyor.

Gazete Lancaster Dükalığı’nın belgelerine ulaştı. Belgelere göre feodal zamanlardan kalan sistem sayesinde Kral Charles geride vasiyet bırakmayan ya da varisi olmayan kişilere ait mallara el koyabiliyor. Bu mallar ‘bona vacantia’ olarak da biliniyor. Yani sahipsiz mallar.

Lancaster Dükalığı son 10 yılda elde edilen 60 milyon sterlinden vergiler dışındaki kısmı hayır kurumlarına bağışladığını iddia etti. Ama gazete bunu yalanladı.

Belgeleri ortaya koyan gazete, milyonlarca sterlinin gizlice Charles’ın mülklerinin geliştirilerek kiralanması için harcandığını yazdı.

Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından miras kalan Lancaster Dükalığı’ndan 26 milyon sterlin aldı.

The Guardian, Manchester, Liverpool, Preston, Burnley, Blackburn, Oldham ve Ulverston’da paraları Kral Charles’ın mirasına aktarılan düzinelerce ölü tespit etti. Ölen kişilerin yakınları Ölen kişilerin yakınları olayı ‘şoke edici’, ‘ahlak dışı’ ve ‘iğrenç’ olarak niteledi.

Liberal Demokrat Parti’den bakanlık yapmış Norman Baker olayla ilgili “Kraliyet açgözlülüğünü bildiğimi sanırdım ama Kral Charles’ın ölülerin mal varlığından kazanç sağlaması iğrenç bir durum” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı Sunak: Masum sivillerin çektiği acılar sona ermeli20 Kasım 2023 Pazartesi 13:52
  • KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü Londra Türk Okullarında da kutlandı19 Kasım 2023 Pazar 08:29
  • Braverman, Başbakan Sunak'ı "ihanetle" suçladı15 Kasım 2023 Çarşamba 10:42
  • İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevinden alındı13 Kasım 2023 Pazartesi 11:14
  • İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı binasına kırmızı boyalı protesto03 Kasım 2023 Cuma 08:53
  • Londra'da binlerce kişi Gazze'deki saldırıları protesto için toplandı28 Ekim 2023 Cumartesi 15:24
  • Leyen’den Birleşik Krallık’taki “Mağusa Derneği”ne mektup18 Ekim 2023 Çarşamba 15:48
  • İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir Filistinlilere destek yürüyüşü yapıldı15 Ekim 2023 Pazar 08:34
  • İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi09 Ekim 2023 Pazartesi 08:14
  • İngiltere'de bir üniversitede ilk defa büyü dalında master programı açılıyor04 Ekim 2023 Çarşamba 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti