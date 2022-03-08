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Kraliçe Elizabeth Covid-19 sonrası ilk kez görüntülendi: Ukrayna mesajı verdi

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Kraliçe Elizabeth Covid-19’u yendikten sonra Windsor Kalesi’nde ilk kez yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi.
Kraliçe Elizabeth Covid-19 sonrası ilk kez görüntülendi: Ukrayna mesajı verdi

Kraliçe Elizabeth Covid-19’u yendikten sonra Windsor Kalesi’nde ilk kez yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi.

70 yıldır tahtta olan Kraliçe Elizabeth, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek kameralar önünde poz verdi.

Fakat uluslararası medyada yayınlanan fotoğraflarda Kraliçe Elizabeth’in çok da belli etmeden Ukrayna’ya destek mesajı verdiği görüldü. Neşeli olduğu görülen ve mavi tonların ağırlıkta olduğu bir elbise tercih eden Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafındaki detayı İngiliz medyası aktardı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Kraliçe Elizabeth’in arkadaki masada duran çiçek buketi ile Ukrayna’ya destek mesajı verdiğini yazdı. Gazete, sarı ve mavi çiçeklerle Kraliçe’nin duruşunu belli ettiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıkça bir şey söylemeyen Kraliçe Elizabeth’in yüklü miktarda bağış yaptığı da öğrenildi.

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