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Kraliyet Ailesi ile Prens Harry Arasında İlk Temas Girişimi!

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Kraliyet Ailesi ile Prens Harry Arasında İlk Temas Girişimi!
Kraliyet Ailesi ile Prens Harry Arasında İlk Temas Girişimi!

The Telegraph’a göre, Kral Charles, Sussex Dükü ve Düşesi’nin bu yıl taç giyme törenine katılmayı reddetmeleri halinde, onların varlığından daha büyük bir dikkat dağıtıcı olacağına inanıyor.


Ancak yeni hükümdar, en büyük oğlu Prens William’ın sert muhalefetiyle karşı karşıya.


İletişimin ise Canterbury Başpiskoposu Welby aracılığıyla yapılması planlanıyor.


Başpiskopos Justin Welby, 2018’de Harry ve Meghan’ın düğününü yönetti ve gazeteye göre onların içinde bulunduğu durumu destekliyor. Başpiskoposun çiftle düzenli olarak telefonla görüştüğü söyleniyor.


Başpiskopostan daha önce Saray tarafından Kraliçe Elizabeth’in geçen yıl Eylül ayında ölmesinin ardından William ve Harry arasında aracı olarak görev yapması istenmişti.


Mail on Sunday’den gelen bir başka rapor ise, Kral’ın Harry ve Meghan’ın taç giyme törenine katılması için uzlaşmaya açık olduğunu öne sürüyor.


Bir saray kaynağı gazeteye “Asıl mesele, taç giyme törenine katılıp katılmadıkları değil, katılırlarsa hangi şartlar ve koşullar altında katıldıkları.” dedi.


Harry’nin, yayınlandığı tarihte tüm zamanların en hızlı satan kurgusal olmayan kitabı haline gelen anı kitabı ‘Yedek’, Kraliyet ailesinin son yıllardaki en büyük krizlerinden birine yol açmıştı.

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