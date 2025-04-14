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Kriptoda tarihi çöküş: Yüzde 90 düştü, 5 milyar dolar buhar oldu

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Kripto piyasasında tarihi bir düşüş daha yaşandı. En büyük 20 proje arasında bulunan Mantra (OM), birkaç saat içerisinde yüzde 90'dan fazla düştü. OM'nin piyasa değeri 6 milyar dolardan 650 milyon dolara geriledi.
Kriptoda tarihi çöküş: Yüzde 90 düştü, 5 milyar dolar buhar oldu

Kripto yatırımcıları, dün akşam saatlerinde tarihi bir düşüşe tanıklık etti.

Piyasanın en büyük 20 kripto varlığı arasında yer alan Mantra (OM), birkaç saat içerisinde yüzde 90'dan fazla düşüş kaydetti.

Çöküş başladığı sıralarda 6,30 dolar civarında işlem gören OM, 0,37 dolara kadar geriledi. Daha sonra bir miktar yükselen OM, bugün itibarıyla 0,80 dolardan işlem görüyor.

Kripto paranın piyasa değeri ise 6,12 milyar dolardan 650 milyon dolara indi. Yani birkaç saat içerisinde OM'nin değeri 5 milyar dolardan fazla silindi.

OM, 2024 yılında yüzde 400'den fazla yükselerek piyasanın en büyük kazananları arasında yer almıştı.

MANTRA (OM) NEDEN DÜŞTÜ?

Mantra'da yaşananlar kripto piyasasındaki en büyük düşüşlerden biri olarak kaydedildi.

Gerçek dünya varlıkları (RWA) sektöründeki en büyük projelerden biri olan OM'de yaşananların kaynağı ise henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında kurucu ekibin elindeki varlığı sattığı yer alıyor. Kurucuların tezgah üstü (OTC) piyasalar üzerinden satış yaptığı ve Telegram grubu dahil olmak üzere projeyi terk ettiği iddia edildi.

Büyük miktarda OM tokenı elinde bulunduran bir cüzdanın siber saldırıya uğramış olabileceği de iddialar arasında yer aldı.

MANTRA'DAN KRİPTO BORSALARINA SUÇLAMA

Mantra kurucu ortağı JP Mullin, projenin Telegram grubunun hala aktif olduğunu ve ekibin token satışı yapmadığını açıkladı. Mullin, X gönderisinde "Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

Mantra'da yaşananlar için borsaları suçlayan Mullin, çöküşün pervasız likidasyonlar tarafından tetiklendiğini ve borsaların OM poziyonlarını kapattığı iddiasını ortaya attı.

OKX borsasından bu iddiaya tepki gecikmedi. OKX kurucusu Star Xu, borsaların verilerinin kamuya açık olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

MANTRA (OM) NEDİR?

Mantra, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna odaklanan Layer-1 blockhain projesidir.

Gayrimenkul, sanat eserleri ve emtialar gibi fiziksel varlıkların dijital token'lara dönüştürülmesini sağlayan OM token ile bu varlıkların ticareti yapılabiliyor.

Ayrıca OM üzerinden borç verme, borç alma ve diğer DeFi özellikleri de kullanılabiliyor.​

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