Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından “Kruvaziyer Turizmi ve Kariyer Olanakları” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere, duayen ve kruvaziyer turizminde deneyimli Starboard Cruises Türkiye Temsilcisi Muammer Songur konuşmacı olarak katıldı. Songur, kruvaziyer turizmi ve kariyer iş imkanları konusunda LAÜ öğrencilerine detaylı bilgiler aktardı.

Songur, son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden, gittikçe yeni bir tatil konsepti olarak ortaya çıkan ve birçok ülke vatandaşlarının ilgi duyduğu konuyla ilgili olarak Kruvaziyer gemilerindeki iş imkanları ve gelişen yolcu gemileri hakkında detaylı bilgiler verdi. Seminer kapsamında Songur, öğrencilere Kruvaziyer Gemilerin tarihçesi, yapılan ve organize edilen ilk gemi seferleri, ilk yolcu gemisi firması, ilk transatlantikler, dünyanın en büyük gemi kazası ‘Titanik’ in durumunu anlattı.

Gemilerde yolculara sunulan imkanlar ve tüketilen ürünler hakkında örnekler verildi

Ayrıca, dünyanın en büyük 5 yolcu gemi firması olan Royal Caribbean, Carnival, Norwegian, Disney ve MSC Kruvaziyer Şirketleri bünyesinde bulunan diğer kardeş firmaların gemi adetleri ve gemilerde yolculara sunulan imkanlar ve tüketilen ürünler hakkında bilgiler veren Songur, örnek olarak, 2000 kişilik mürettebatı ve 6000 kişi müşteri kapasitesi olan çok yeni Mega bir Kruvaziyer Gemisinde 24 değişik A’la Carte Restoran, 23 yüzme havuzu, 22 yolcu asansörü bulunduğunu ve geminin bir haftalık turu süresince yaklaşık 12 ton kavun, 8 ton kırmızı et, 6 ton beyaz et, 37 ton sebze ve 86.000 adet yumurta tüketildiğini dile getirdi.

Türkiye’den ilgili Kruvaziyer Gemilerinde çalışmak üzere yabancı ülkelere gidenler ve sonrasında kariyer hedeflerine ulaşmış bu kişileri görsel bir anlatımla örneklendiren Songur, üniversite yaşamı sonrasında gerek Gastronomi gerekse Turizm İşletmeciliği Bölümleri öğrencilerinin istedikleri takdirde Kruvaziyer Gemilerinde çeşitli departmanlarda ve pozisyonlarda iş imkanları elde edebilmeleri için aranan gerekli özellikleri, gemilerdeki yaşam ve mali kazanç durumlarını detaylı bir şekilde irdeledi.

Seminer, Songur’un öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasının ardından Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından Songur’a teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.