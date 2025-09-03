  • BIST 10737.68
KTAMS Başkanı Bengihan, hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin bazı icraatlarını eleştirdi.
KTAMS Başkanı Bengihan, hükümeti eleştirdi

Bengihan, 20’ye yakın kişinin “taşeron” adı altında Cumhuriyet Meclisi’ne istihdam edildiğini ve bu kişilere seçimden sonra geçici işçi statüsüne alınacakları konusunda söz verildiğini iddia etti. 

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre Bengihan, UBP-DP-YDP hükümetinin "varlığını ve iktidarını korumak adına devlet olanaklarını kullanmakta sınır tanımayan tutum sergilediğini" iddiasında bulundu.

Vatandaşlık, istihdam, kırsal kesim arsası ve T izinleri gibi uygulamaların seçim döneminde "oy kazanmak için kullanıldığını" iddia eden Bengihan,  Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde seçim yasaklarına saatler kala 600 kişiye silah taşıma izni verildiğini savundu.

-“Meclis Başkanlığı Özel Kalem Müdürü dört aydan beridir işe gitmediği halde maaş alıyor”

Bengihan, hükümetin taşeron adı altında 20’ye yakın kişiyi Cumhuriyet Meclisi’ne istihdam ederek asıl ve sürekli kadroların görevlerini yaptırdığını, bu kişilere seçimden sonra geçici işçi statüsüne alınacakları konusunda söz verdiğini iddia etti.

Güven Bengihan, görevden uzaklaştırılan Meclis Başkanlığı Özel Kalem Müdürü’nün dört aydan beri işe gitmediği halde maaş aldığı iddiasında da bulundu.

Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşam koşullarının günden güne ağırlaştığını savnunan Bengihan, "Gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde ararken, devlet imkanlarını siyasi ikballeri için pervasızca kullananların, halkını ve yurdunu sevdiği söylenemez. Önceliği halka hizmet değil, kendi menfaati olan bu zihniyete halkımız geçit vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

 

