  • BIST 101.810
  • Altın 260,278
  • Dolar 5,6729
  • Euro 6,3622
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

KTAMS: İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara duyarsız

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’ndeki sorunların çözümüne duyarsız kaldığını dile getirdi.
KTAMS: İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara duyarsız

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS olarak Merkezi Cezaevi çalışanlarının sorunlarının çözülmesine yönelik uzun zamandan beridir gösterdikleri uğraş ve iyi niyete rağmen İçişleri Bakanlığı’nın duyarsız tutumunun devam ettiğini dile getirdi..

Bengihan, kontrolsüz giriş çıkışlar nedeniyle ülkede suç ve suçlu sayısının artmasıyla birlikte Merkezi Cezaevi’nin kapasitesinin zorlandığını, buna bağlı olarak çalışanların iş yükünün sürekli arttığını ifade eti.

Cezaevi binasının altyapı yönünden hem mahkumların topluma kazandırılmasına, hem de çalışanların etkin bir şekilde görev yapmasına olanak sağlamadığını belirten Bengihan, tüm bu olumsuz koşullara rağmen cezaevi çalışanları daha iyi hizmet verebilmek için fedakarlık gösterirken, İçişleri Bakanlığı’nın sorunların çözümü yönünde aynı sorumluluğu göstermediğini dile getirdi.

Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nın son iki yıl içerisinde Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası ile ilgili hiçbir teknik çalışma yapmadığını, yasanın yapılmakta olan yeni cezaevi binasına cevap verebilecek şekilde güncellenmesi yönünde gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

EK MESAİ ÖDEMELERİYLE İLGİLİ SORUN

Mahkum ve tutukluların sağlık sorunları nedeniyle tedavi süreçlerinde hastanede gardiyanlar görevlendirildiğinden cezaevindeki gardiyanların iş yükünün bir o kadar arttığını, çalışanların aylık çalışma saatlerinin iki katı çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Bengihan, “Haziran ve temmuz aylarında yapılan ek mesailerin tümünün ödeneceği şeklinde söz verilmesine rağmen şimdi Sayın Bakan yüzde 50’nin üzerini ödeyemeyeceklerini söylüyor. Ciddi ve dürüst yönetim anlayışı ile bağdaşmayan bu tutumu şiddetle kınıyoruz.” dedi.   

Ağustos ayında bayram nedeniyle aynı durum yaşanacağından İçişleri Bakanı’nı şimdiden uyarmak istediklerini ifade eden Bengihan, “Çalışanların emeğinin karşılığı ödenmediği takdirde kesinlikle ek mesai yapılmayacak ve sendikamız grev dahil her türlü eylemi hayata geçirmekte tereddüt etmeyecektir” ifadelerini kullandı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarlada yangın çıktı22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
  • iki araç kundaklandı, 1 kişi tutuklandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
  • KTAMS: Bayram'da cezaevinde ek mesai olmayabilir!22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
  • Tuzla Şehitleri yarın anılacak22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
  • Cypfruvex çarşamba günü ‘Standart Dışı Valensiya’yı ödeyecek22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
  • Alaminyo Şehitleri anıldı22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  • Orhan Kaptan, hayatını kaybetti22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
  • Tatar: “Federasyon dışındaki modeller de gündeme alınmalı”21 Temmuz 2019 Pazar 23:01
  • Özersay: “Aynı müzakere zemininde gidilecekse biz bunu doğru bulmayız”21 Temmuz 2019 Pazar 22:59
  • Akansoy Özarsay'ı topa tuttu! İmzaladığınız protokolü halka neden açıklamıyorsunuz?21 Temmuz 2019 Pazar 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti