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KTAMS, mahkemelerde eylem uyarısı yaptı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını belirttiği mahkeme personelinin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemesi muhtemel eylemlilik sürecine başlayabilecekleri uyarısı
KTAMS, mahkemelerde eylem uyarısı yaptı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli altyapının sağlanmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğuna işaret etti.

Bengihan, Mahkemeler bünyesinde görev yapan tebliğ ve icra memurlarının yıllardır karşı karşıya kaldığı araç eksikliği sorununun, hem çalışanları hem de halkı adalete erişim açısından ciddi şekilde mağdur ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“2018 yılından bu yana araç ihtiyacının giderilmesi için yetkili mercilere defalarca başvuruda bulunulmuş, ancak bugüne kadar araç alımı için herhangi bir ihale açılmamıştır. Bu yılın başında ihaleye çıkılacak denilmesine rağmen verilen sözler tutulmamış, yine bütçe yok gerekçesiyle konu geçiştirilmiştir.

Şu anda ülke genelindeki kazalarda görev yapan toplam 37 tebliğ ve icra memuru, ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arızalanan araçlarla görev yapmaya çalışmaktadır. Bu durum hem hizmetin gecikmesine neden olmakta hem de çalışanların iş güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Her tebligat zarfı için vatandaşlardan mesafeye göre harç alınmakta, dolayısıyla bu alanda bir gelir elde edilmektedir. Ancak toplanan bu kaynakların, yeni araç alımında kullanılmaması ciddi bir yönetim sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mahkemelerdeki araç eksikliği artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Kamu hizmetinin etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan araçların temini derhal sağlanmalı, ivedilikle ihaleye çıkılmalıdır. Aksi halde bu sorunun yarattığı mağduriyetin sorumluluğu, bu konuda adım atmayan yetkililerin omuzlarında olacaktır.”

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