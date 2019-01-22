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KTAMS, sivil hizmet görevlilerinin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi yönünde ısrarlı ve takipçi olacaklarını duyurdu

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Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 2005 yılından beridir tüm sınır kapılarında görev yapan Sivil Hizmet Görevlilerinin biriken sorunlarının bir türlü çözülmediğini kaydetti.
KTAMS, sivil hizmet görevlilerinin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi yönünde ısrarlı ve takipçi olacaklarını duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sivil Hizmet Görevlilerinin sorunlarının 2005’ten bu yana devam ettiğine işaret ederek, sorunlarının en kısa sürede çözülmesi yönünde ısrarlı ve takipçi olacaklarını duyurdu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 2005 yılından beridir tüm sınır kapılarında görev yapan Sivil Hizmet Görevlilerinin biriken sorunlarının bir türlü çözülmediğini kaydetti.

Bengihan sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Sivil Hizmet Görevlilerinin kendi aralarındaki adaletin tecelli edebilmesi için ivedi olarak Personel Nakil Tüzüğü çıkarılmalıdır.

Vardiya ve Rotasyon tüzüğü uhdesinde çalışmakta olan Sivil Hizmet Görevlilerine vardiya ve rotasyon ödeneği ödenmemektedir. Oysa ki, Devlette Vardiya ve Rotasyon tüzüğü uhdesinde çalışan herkes bu ödeneği alırken Sivil Hizmet Görevlilerinin  almaması adaletsiz bir uygulamadır.

Aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalışan Sivil Hizmet Görevlilerine yalnızca % 10 ek mesai ödeneği ödenmektedir. Özellikle yaz aylarında, ödenekli çalışmış oldukları ek mesai saatlerinden 25 ile 35 saat daha fazla çalışmalarına rağmen herhangi bir ücret almayarak adeta devlet eli ile angarya çalıştırılmaktadırlar.

Yönetenler tarafından  personel eksikliği öne sürülerek angarya çalışmaları yönünde sürekli baskı yapılmakta ve yine ayni sebepten dolayı da çalışanların yasal hakkı olan izin haklarının tamamının kullanılmasına izin verilmemektedir.

Derece terfileri de 2009 yılından beridir açılmamaktadır.”

Bengihan, KTAMS olarak emek sömürüsünün yapıldığı her alanda emekçinin yanında olmayı ilke edinmiş bir sendika olarak Sivil Hizmet Görevlilerinin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi yönünde ısrarlı ve takipçi olacaklarını sözlerine ekledi.

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