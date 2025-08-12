KTAMS, yetkili sendikaların protokol görüşmelerine çağrılmasını talep etti

KTAMS, Maliye Bakanı Özdemir Berova’dan, “Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” kapsamında çalışanların haklarının iyileştirilmesi için yetkili sendikaları protokol görüşmelerine çağırmasını istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu konuya ilişkin Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya gönderilen mektup paylaşıldı.

-“Göç Yasası kapsamında olan çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılması elzemdir”

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlar ile Kamu Görevlileri Yasası’na tabi olanlar arasındaki maaş farkının devam ettiğinin belirtildiği mektupta, 12 Ekim 2022 tarihinde, kamuda örgütlü sendikalar ile Başbakan arasında imzalanan protokole göre, Göç Yasası kapsamında çalışanların aylık maaş ve ücretlerinin “bütçe olanakları çerçevesinde artırılması” konusunda mutabakat sağlandığı hatırlatıldı.

Mektupta, protokolün uygulanarak Göç Yasası kapsamında olan çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılmasının "elzem olduğu" belirtildi.

Mektupta, Kamu Görevlileri Yasasının 135. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar arasında her yıl yapılması gereken protokol görüşmelerinin başlatılarak adil vergi uygulamasının sağlanması için vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi talep edildi.

"Bunun yanında kamu çalışanlarını ilgilendiren diğer konuların görüşülüp protokole bağlanması, yasal düzenleme gerektiren konuların Meclis’e sunulması da Bakanlığınızın yükümlülükleri arasındadır.” denilen mektupta, Maliye Bakanı Berova’dan "Göç Yasası" kapsamındaki çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi için ivedilikle çalışma başlatması, geciktirilmeden protokol görüşmeleri için çağrı yapması talep edildi.