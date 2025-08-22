  • BIST 11309.02
KTAMS’tan Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde süresiz grev uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne yeni personel görevlendirilmemesi halinde pazartesi gününden itibaren süresiz grev başlatacaklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde yedi gündür grev yapmalarına rağmen personel eksikliğinin giderilmesine yönelik adım atılmadığını söyledi.

Hükümetin son iki günde 60’ın üzerinde geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdam yetkisi aldığını savunan Bengihan, “Ancak yedi gündür grevde olmamıza rağmen buraya birini göndermediler. En az 2-3 geçici işçi istiyoruz.” dedi.

Bengihan, daireye görevlendirme yapılmaması halinde pazartesi günü süresiz grev başlatacaklarını belirtti.

