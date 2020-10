Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Seçime iki gün kaldı. Seçimlerin son haftasına girdiğimiz

geçen pazartesinden itibaren parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan eylemler, açıklamalar peş peşe

gelmeye başladı. Kabinenin, Hükümet ortağının, meclisin bilgisine dahi getirilmeden

“Maraş’ı açtığımızı” ilan ettik. Olayın ne olduğu daha sonra anlaşıldı, anlaşılmasına da, o

andan sonra ne gerçek gündem kaldı, ne hukuk ne de yüksek Seçim Kurulunun aldığı

kararlar…

Maraş’ın üzerinden tören girişimleri, yayınlar, hamaset aldı başını gitti.

Her zaman yaptığımız gibi başlangıçta büyük bir titizlik ve sorumlulukla seçimlerin de

getirdiği duyarlılıkla, bir bildikleri elzem olan, diplomaside ivediliği gerektiren bir durum mu

var? diye anlamaya çalıştık. Ancak bugün yeniden parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan yeni bir

eylemle karşı karşıya kaldık. 10 bin kadar kişinin banka hesaplarına bir banka üzerinden (iki

bin TL) paralar yattığı tespit edildi. Toplamda 20 milyon TL.

Kapanan işyeri sayısı 10 bini aştı… İşsiz kalanların sayısı 60 bine dayandı… Davaya giden

dosya sayısı aylık bin sayısının çok üzerinde... TL’nin değer kaybı rekor üzerine rekor

kırmasından dolayı alım gücü yerlerde sürünüyor…

Yani alevler her tarafa, her yere savrulurken, yangın büyürken, seçime iki kala yatan paralara

ne dememiz bekleniyor hakikaten?

Salgından bugüne aradan geçen 7 ay boyunca, her gün yükselen çığlıklara rağmen “para yok

diyerek” kulak tıkayanlar, binlerce insanın hesabına bir anda toplamda yirmi milyon yatırmış

olmalarını nasıl anlamlandırmamızı bekliyorlar?

Nerden bakılırsa bakılsın bütün eylemleri, yapılanları, açıklamaları değerlendirdiğimiz zaman

seçimlerin ayaklar altına alınmak istediği ortaya çıkıyor.

En temel ve basit yurttaşlık sorumluluğu olan oy kullanma işleminin dahi bu kadar açık bir

şekilde yönlendirilmek, ayaklar altına alınmak istenmesini, yurttaş olarak, sivil toplum

örgütleri olarak daha fazla görmezlikten gelemeyiz…

En genelde tüm halkımıza özelde ise esnaf ve zanaatkarımıza çağrımızdır: Kutuplaştırma ve

kamplaştırma oyununa gelmemeli, Pazar günü yapılacak olan oy kullanma işlemine katılarak

bütün oyunları bozmalıyız.