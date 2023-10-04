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KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan istifa etti

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KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan istifa etti
KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan istifa etti

İşte KTFF tarafından yapılan açıklama;

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan, şahsının ve kurulunun istifasını bugün itibariyle KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na iletmiştir. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu istifayı yönetim kurulu ile görüşüp sonuçlandırana kadar Sadık Özbilgehan ve ekibinin görevine devam etmesini istemiştir. Özbilgehan, Başkan Sertoğlu’nun talebini kabul etmiştir.

Özbilgehan'ın istifa dilekçesi şöyle;

"Sayın Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı,

2010 -2011 Futbol Sezonu’ndan bugüne kadar yaklaşık 13 yıldır KTFF MHK Başkanı olarak görev yaptığım KTFF Merkez Hakem Kurulu; hakem camiasının kurumsallaşması, genç ve yetenekli hakemleri futbolumuza kazandırılması, yetersiz olan hakem sayısının artırılması, hakemlerimizin toplumda var olan saygınlığını daha fazla artırılması, dürüst, adaletli ve çağdaş hakemler yetiştirilmesi için MHK Üyelerimizle birlikte özverili bir şekilde sizinle ve KTFF Yönetim Kurulu’nuzla uyumlu bir şekilde birlikte görev yaptık.

Sizin dediğiniz gibi ”Birlikte geldik, birlikte gideceğiz” söylemlerinize rağmen, 2023-2024 Futbol Sezonu’nun ilk iki haftasında her yıl olduğu gibi bazı hakem hataları olmuştur ve bu hatalardan sonra bazı kesimlerden bizlere yönelik çirkin, haddini aşan ve hakarete varan söylemler olmuştur. Bu söylemlerden sonra MHK olarak görevi sürdürmemiz için gerekli ortamın var olmadığı kanaatine vardık. Bu nedenle, 2023-2024 Futbol Sezonu’na hakemlerimizi her yıl olduğu gibi fizik ve mental olarak en iyi şekilde hazırlayan Merkez Hakem Kurulu’muz görevinden istifa etmiştir.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sadık ÖZBİLGEHAN

KTFF MHK Başkanı"

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