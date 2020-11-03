  • BIST 1.137
  • Altın 518,084
  • Dolar 8,4683
  • Euro 9,9036
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

KTOEÖS: Holdinglere Seçim Diyeti Mi Ödenmektedir?

» »
Ülkemizde her geçen gün alt kesimlerin, asgari ücretlilerin, bordro mahkumlarının ülke ekonomisinin yarattığı değerlerden aldığı pay birkaç zengin lehine sürekli azalmaktadır.
KTOEÖS: Holdinglere Seçim Diyeti Mi Ödenmektedir?

Pandemi döneminde en çok ölenler sağlığa, gıdaya, bakıma, hijyene ulaşamayanlar olmuştur. Ülkemizde her geçen gün alt kesimlerin, asgari ücretlilerin, bordro mahkumlarının ülke ekonomisinin yarattığı değerlerden aldığı pay birkaç zengin lehine sürekli azalmaktadır.

 

Pandemi döneminde birçok insan işini kaybetmiştir. Aynı dönemde nitelikli, kamusal hizmetlere (eğitim, sağlık, belediye vs.) ücretsiz ulaşım oldukça zorlaşmıştır. Bir yandan sıfır veya asgari ücret kadar geliri olan aileler açlık, parasızlıkla hayatını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan bu hizmetlere ulaşamayarak ölüme mahkum edilmiştir.

 

Son 7-8 ayda gerek döviz, gerekse mal ve hizmetlerin fiyatları bazında en az %40 hayat pahalılanmıştır. Bunun karşısında hükümetler, AKP taktiği ile hareket ederek halkımızı bölüp parçalamayı başarmış, ancak vaat edilen 15 bin dolar kişi başı geliri bir türlü başarmamıştır.

 

“Ekonomiyi düzelteceğim” diyerek iktidar olan UBP-HP hükümeti paravan üniversite, gazino, gece kulübü, cami, külliye dışında gözle görünür yatırım yapmaması yanında, Kıbrıs Türk toplumunu sürekli gerginliklere, belirsizliklere, kendi yurdundan göçe zorlayan olmuştur.

 

Kış öncesi ortada UBP-HP hükümetinin kendisi yokken bir çırpıda tüp gaza  %40 zam kararı alması diğer gelecek zamların habercisidir.

 

Bu dönemde yoksul halka yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, var olan kaynaklar da sürekli seçim müttefiki zenginlere aktaran UBP-HP hükümeti halkımızı karanlık bir geleceğe sürüklemektedir.

 

Lefkoşa’nın güneyinde mal ve hizmetlerin hemen hemen fiyatı aynı olmasına rağmen asgari ücret 870 Euro iken; kuzeyde ise 337 Euro’dur.  

 

Hükümet HP hesaplaması üzerinde sürekli ali cengiz oyunları yaparak dar gelirlileri açlığa mahkum etmiştir. Belli ki seçim döneminde ödenen rüşvetler zavallı halkın cebinden zamlarla çalınarak zenginlere geri iade edilecektir. Halkın gerçek ihtiyaçları yerine belirsizliklere, ideolojik alanlara, büyük holdinglere parayı aktaran hükümet anlayışı halkın bir sokum lokmasına gözünü dikmiştir.

 

HALKIMIZ BU SALTANATA DUR DEMELİDİR.

 

YOK OLUŞ CENDERESİNE İRADE İLE KARŞI KONULMALIDIR. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinler'de Acı Kayıp03 Kasım 2020 Salı 12:40
  • Tatar: “Kapalı Maraş’ın Açılması İçin Kararlılığa Uygun Adımlar Atılmaya Devam Edilecek”03 Kasım 2020 Salı 12:38
  • Liderlerin gündeminde Maraş ve 5'li zirve03 Kasım 2020 Salı 12:09
  • KTOEÖS: Holdinglere Seçim Diyeti Mi Ödenmektedir?03 Kasım 2020 Salı 12:05
  • Taçoy halen kararsız! %70 adaylığa devam etme noktasında...03 Kasım 2020 Salı 12:01
  • Tatar: Erhürman, Maraş İle İlgili Görüşlerini Netleştirsin03 Kasım 2020 Salı 11:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük Turnuvası Ödül Törenine Katıldı03 Kasım 2020 Salı 11:32
  • Pilli:Yoğun Bakımda Tedavi Gören Koronavirüs Hastası Servise Alındı03 Kasım 2020 Salı 11:28
  • Lefkoşa'da Banka ve Telefoncunun Kapısını Kırdı03 Kasım 2020 Salı 11:19
  • Atalay, Avusturya'daki Terör Saldırısını Kınadı03 Kasım 2020 Salı 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti