KTOEÖS: Holdinglere Seçim Diyeti Mi Ödenmektedir?

Ülkemizde her geçen gün alt kesimlerin, asgari ücretlilerin, bordro mahkumlarının ülke ekonomisinin yarattığı değerlerden aldığı pay birkaç zengin lehine sürekli azalmaktadır.

Pandemi döneminde en çok ölenler sağlığa, gıdaya, bakıma, hijyene ulaşamayanlar olmuştur. Ülkemizde her geçen gün alt kesimlerin, asgari ücretlilerin, bordro mahkumlarının ülke ekonomisinin yarattığı değerlerden aldığı pay birkaç zengin lehine sürekli azalmaktadır.

Pandemi döneminde birçok insan işini kaybetmiştir. Aynı dönemde nitelikli, kamusal hizmetlere (eğitim, sağlık, belediye vs.) ücretsiz ulaşım oldukça zorlaşmıştır. Bir yandan sıfır veya asgari ücret kadar geliri olan aileler açlık, parasızlıkla hayatını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan bu hizmetlere ulaşamayarak ölüme mahkum edilmiştir.

Son 7-8 ayda gerek döviz, gerekse mal ve hizmetlerin fiyatları bazında en az %40 hayat pahalılanmıştır. Bunun karşısında hükümetler, AKP taktiği ile hareket ederek halkımızı bölüp parçalamayı başarmış, ancak vaat edilen 15 bin dolar kişi başı geliri bir türlü başarmamıştır.

“Ekonomiyi düzelteceğim” diyerek iktidar olan UBP-HP hükümeti paravan üniversite, gazino, gece kulübü, cami, külliye dışında gözle görünür yatırım yapmaması yanında, Kıbrıs Türk toplumunu sürekli gerginliklere, belirsizliklere, kendi yurdundan göçe zorlayan olmuştur.

Kış öncesi ortada UBP-HP hükümetinin kendisi yokken bir çırpıda tüp gaza %40 zam kararı alması diğer gelecek zamların habercisidir.

Bu dönemde yoksul halka yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, var olan kaynaklar da sürekli seçim müttefiki zenginlere aktaran UBP-HP hükümeti halkımızı karanlık bir geleceğe sürüklemektedir.

Lefkoşa’nın güneyinde mal ve hizmetlerin hemen hemen fiyatı aynı olmasına rağmen asgari ücret 870 Euro iken; kuzeyde ise 337 Euro’dur.

Hükümet HP hesaplaması üzerinde sürekli ali cengiz oyunları yaparak dar gelirlileri açlığa mahkum etmiştir. Belli ki seçim döneminde ödenen rüşvetler zavallı halkın cebinden zamlarla çalınarak zenginlere geri iade edilecektir. Halkın gerçek ihtiyaçları yerine belirsizliklere, ideolojik alanlara, büyük holdinglere parayı aktaran hükümet anlayışı halkın bir sokum lokmasına gözünü dikmiştir.

HALKIMIZ BU SALTANATA DUR DEMELİDİR.

YOK OLUŞ CENDERESİNE İRADE İLE KARŞI KONULMALIDIR.