KTOEÖS:Gelinen nokta tek kelimeyle rezalettir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Alt yönetim haline getirilen ülkemizde tahakküm altına alınmış atanmışların ilkesiz, tutarsız, satılmış politikalarıyla gelinen nokta tek kelimeyle rezalettir, çürümüşlüktür;

1. Eğitime ve sağlığa ısrarla yeterli bütçe ayrılmamaktadır. Eğitim ve sağlığı hangi AKP yandaşı özel şirketlere vakıflara, tarikatlara peşkeş çekme nemalandırma oyunları oynanmaktadır?

2. Rus mahkûmun firarı ülkemizin sorma gir hanına dönüştürüldüğünü, sabıkalı insanların elini kolunu sallayarak ülkemize rahatlıkla girebildiğini, tüm yollarımıza yerleştirilen mobese kameralarının güvenlikle hiçbir ilgisi olmadığını, amacın sadece siyasi olduğunu ispatlamıştır. Mobeselerle ilgili hangi şirket zengin edilmiştir?

3. Tüm dünyayı ve ülkemizi de kasıp kavuran salgınla ilgili kararlar alınırken halkın sağlığı ve güvenliği değil sermayenin yararı ya da menfaati dikkate alınmakta, sıfır vakadan ölümlere varan vaka artışına neden olunmaktadır. Bu durumda hükümet ettiğini sananlar aleni şekilde suç işlemiş olmakta değil midir?

4. Demokratik değerlerimiz ve özgürlüklerimiz tehdit altına alınmış durumdadır. Düşünce ve ifade özgürlüğünden dava okunan, linç edilmeye çalışılan gazetecilerin yanında sermayenin ele geçirdiği bir kısım basın da atanmışlara hizmet etme planının olduğu gizli ajandanın somut göstergesi değil midir?

5. İktisadi ve mali işbirliği protokolü adı altında dayatılan paketler, eğitim ve bilişim alanında imzalanan mutabakat zaptlarıyla sürdürülenler ilhak politikaları değil midir?

Kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken, ülkemizi sorma gir hanına döndüren, siyasi, sosyal, kültürel alanda dönüştürülmesine boyun eğen, göz yuman, çanak tutanların kendi içindeki kavgası aslında her alana bürokrat, bakan, kayyum atanması meselesidir.

Halkının eğitimini, sağlığını, refahını, güvenliğini, bağımsızlığını, özgürlüğünü değil koltuk sevdasını düşünenler bilmelidir ki toplumumuz, gençlerimiz, çocuklarımız bu ihanetlerini affetmeyecekler, yarattıkları bu çürümüş düzeni değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceklerdir.