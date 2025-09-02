  • BIST 11294.2
  • Altın 4620.803
  • Dolar 41.1587
  • Euro 47.9134
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

KTÖS Eğitim Bakanı’nı, AÖA’daki “taciz iddiasına” ilişkin kamuoyunu aydınlatmaya çağırdı

» »
KTÖS, AÖA’da yaşandığı iddia edilen taciz skandalıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmenin ve vicdanları rahatlatmanın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sorumluluğu olduğunu açıkladı.
KTÖS Eğitim Bakanı’nı, AÖA’daki “taciz iddiasına” ilişkin kamuoyunu aydınlatmaya çağırdı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, taciz iddiasının kamusal eğitimin onurunu derinden sarstığını belirterek, “Öğrencilerin sınav soruları karşılığında istismar edilmesi ihtimali dahi, bireysel bir suç olmanın ötesinde kurumsal çürümenin geldiği noktayı bize göstermiştir.” dedi.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin bugün özerk bir kurum görüntüsünden uzak olduğunu ve siyasi atamalarla yönetildiğini ileri süren Maviş, yönetim kurulu kararları beğenilmediğinde bakan eliyle değiştirildiğini, Akademi’nin sürekli siyasi müdahalenin odağına itildiğini, kurumsal güven ve saygınlığının zedelendiğini iddia etti.

"Yaşanan skandal ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve kamu vicdanını rahatlatmak Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sorumluluğudur. Bunu yapmadığı takdirde bu skandalın siyasal sorumlusu kendisi olacaktır.” diyen Maviş, KTÖS’ün tacizi örtbas eden, kadın haklarını hiçe sayan, kurumları siyasi vesayet altına alan, liyakatsizliği ve vasatlığı dayatan anlayışa asla boyun eğmeyeceğini ve Atatürk Öğretmen Akademisi’ne sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Bu çeteyi yakında dağıtacağız, yasaklar bizi durduramaz”02 Eylül 2025 Salı 12:31
  • Ağır Ceza Mahkemesi Kararını Verdi: 2 yıl 6 ay hapis02 Eylül 2025 Salı 12:31
  • “Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”02 Eylül 2025 Salı 12:27
  • Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 zanlı Türkiye'ye iade edildi02 Eylül 2025 Salı 11:51
  • El-Sen grev ertelemesine tepki gösterdi: Kıb-Tek'te sabotaj varsa bunu yapan yönetim kuruludur!02 Eylül 2025 Salı 11:08
  • KTTO Heyeti Avustralya’da Dünya Odalar Kongresi’ne Katılıyor02 Eylül 2025 Salı 10:52
  • Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur02 Eylül 2025 Salı 09:47
  • Özçınar, Erzurum’da tarım paneline katılacak02 Eylül 2025 Salı 09:21
  • Erhürman: Müzakereler, hep Türkiye Cumhuriyeti'yle paralel yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir02 Eylül 2025 Salı 09:16
  • Mevlid Kandili yarın idrak edilecek02 Eylül 2025 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti