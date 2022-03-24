KTÖS grevi askıya aldı

Eğitim Bakanlığı’nın 21 Mart Pazartesi tarihi itibari ile Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirmiş olduğu okul hademesinin okuldaki çalışma barışını bozduğundan dolayı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın başlatmış olduğu eylem ve grevi Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kişi ile ilgili soruşturma başlatmasından dolayı 24 Mart Perşembe (bugün) saat 14:30’da Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleşecek olan basın açıklaması ve grevi askıya aldığımızı, oluşacak olan herhangi bir olumsuz durumda açıklama, eylem ve grevlerimizi yeniden gündeme getireceğimizi saygılarımızla kamuoyuna bildiririz.

Mustafa Baybora

KTÖS Mali Sekreteri