KTÖS'den Basın Açıklaması!

Açıklama şu şekilde:

"Normal ülkelerde elçilikler, Viyana Sözleşmesi’ne göre çalışırlar ve karşılıklı saygıya dayalı resmi, diplomatik ilişkilerle devletlerini temsil ederler.

Ateşkes koşullarının sürdüğü adamızın kuzeyinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği “Uluslararası Akreditasyonu” olmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak kendini tanımlayan bu kurumun faaliyetleri incelendiğinde, diplomatik faaliyetlerin ötesinde, büyükelçiliğin seçimle işbaşına gelen kurumlarımızın yapması gereken işlemleri ve sorumlulukları tek başına üstlendiğini görmekteyiz.

Büyükelçilik seçimlerimize müdahale etmekte, hükümet oluşumlarını sağlamakta, Üst Koordinasyon Kurulu’nda yer almakta, her bakanlık bünyesinde müşavirler bulundurup iç işlerimizi müdahale etmekte, protokol de başbakanımızdan önce yer almakta, köy köy gezip bir yerel yönetici gibi her olaya müdahale etmekte, tüm kurumlarımıza yönelik raporlar çıkarabilmekte, kimin işe alınacağına, kimin vatandaş olacağına bile karar verebilmektedir. Askere, polise, sivil yönetime TC Elçiliği’nin müdahalesi olağan hale gelmiştir. Aynı elçilik her işimize müdahale hakkını kendin de görürken diğer yandan ise “siz eşit ve egemen devletsiniz” diye açıklama yapabilmektedir.

Görüleceği gibi TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin elçilikle hiçbir alakası olmadığı, tam tersine elçinin bir sömürge valisi gibi hareket ettiği açıktır. Özellikle son dönemde Bakanlar Kurulu listesini bile TC Elçisi belirlerken, Sn. Elçi’nin daha da ileri giderek “Kıbrıs’ta çözümün federasyon olmadığını ve federasyon çözümünün görüşülmemesi gerektiğini söylemesi” müdahalenin boyutlarını ortaya koyması açısından ibret vericidir.

Bu söylemin diplomatik hiçbir açıklaması olmadığı gibi federal çözümü talep eden Kıbrıslı Türklere açık açık hakaret edilmesi anlamı taşımaktadır. TC Elçisi Sn. Murat Başçeri’nin diplomatik etiğe sığmayan açıklamalarını şiddetle protesto eder, kendisini vali gibi değil elçi gibi hareket etmeye davet ederiz."