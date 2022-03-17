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KTSYD: Herkes İşini Yapsın

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KTSYD: Herkes İşini Yapsın
KTSYD: Herkes İşini Yapsın

Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. maçı olan Mağusa Türk Gücü – Mesarya Spor Kulübü karşılaşmasının ardından Mesarya futbolcusu Ertaç Taşkıran’ın spor basınını hedef alan küfürlü sözlerini esefle kınıyoruz.

Kaybettikleri bir karşılaşmanın ardından mağlubiyetin nedeni spor basını olmamasına karşılık basın tribününe ve meslektaşlarımıza “Önümüzdeki yıl başkan olacağım. Hepinizi satın alacağım” ve müsabakayı yöneten hakeme tepkisi karşısında “Yine haftanın hakemi seçin” gibi söylemlerine ek olarak burada ifade edemeyeceğimiz küfürler kullanan Taşkıran’a şunu belirtmek isteriz ki; ülke futboluna uzun yıllar emek veren, birçok başarı elde eden bir kişi olarak davranışlarıyla gençlere örnek olması ve sahada işine odaklanması gerekir. Saha dışında olay yaratmak ne ona, ne kulübüne ne de ülke sporuna bir fayda sağlar.

Spor basını olarak, sporun hangi kademesi veya branşı olursa olsun taraf değiliz, olmayacağız. Bizim hedefimiz sporun tüm paydaşlarının gaylesi olduğu gibi ülke sporuna ve gelişimine yaptığımız yayınlarla katkı koymaktır. Gece gündüz demeden, büyük rakamlar kazanmadan, hatta çoğu zaman cebimizden harcayarak bu mesleği icra ediyoruz. Bu emeklerin karşılığı tüm paydaşların maalesef maruz kaldığı gibi küfür, hakaret duymak değildir. Onurlu bir meslek olan bu meslekte ne Ertaç’ın ne de başka birinin basından birini satın almaya gücü yetmez. O yüzden herkes haddini bilsin, işini yapsın, görevini en iyi şekilde icra etsin, bunun dışına çıkmasın.

Yaşanan bu üzücü olayda, bu sezon ilk kez ülke futbolunun en üst liginde yer alarak centilmence mücadele veren Mesarya Spor Kulübü camiasını tenzih ettiğimizin de bilinmesini isteriz.

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