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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de Başlıyor

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Gönyeli Halı Sahası'nda başlıyor.
KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de Başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Gönyeli Halı Sahası'nda başlıyor. Turnuvada, 5 medya kuruluşunun çalışanları mücadele edecek.

KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024 (Gönyeli Halı Sahası)

Takımlar:

  1. Bağımsız
  2. BRTK
  3. Gelengül
  4. Tribün
  5. Yenidüzen

Maç Programı:

1. Maçlar (2 Ekim 2024 Çarşamba)

Bay: Yenidüzen
Saat 19:00: Bağımsız - Tribün
Saat 20:00: BRTK - Gelengül

2. Maçlar (9 Ekim 2024 Çarşamba)

Bay: Tribün
Saat 19:00: Yenidüzen - Gelengül
Saat 20:00: Bağımsız - BRTK

3. Maçlar (16 Ekim 2024 Çarşamba)

Bay: Gelengül
Saat 19:00: Tribün - BRTK
Saat 20:00: Bağımsız - Yenidüzen

4. Maçlar (23 Ekim 2024 Çarşamba)

Bay: BRTK
Saat 19:00: Gelengül - Bağımsız
Saat 20:00: Tribün - Yenidüzen

5. Maçlar (31 Ekim 2024 Perşembe)

Bay: Bağımsız
Saat 19:00: BRTK - Yenidüzen
Saat 20:00: Gelengül - Tribün

6 Kasım 2024 Çarşamba - Yarı Finaller

Saat 19:00: 1. ile 3. takım
Saat 20:00: 2. ile 4. takım

13 Kasım 2024 Çarşamba - Final

Saat 19:00: Final Maçı

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