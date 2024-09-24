KTSYD Omaç Başat Halı Saha Turnuvası 2 Ekim’de Başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Gönyeli Halı Sahası'nda başlıyor. Turnuvada, 5 medya kuruluşunun çalışanları mücadele edecek.
KTSYD Omaç Başat Futbol Turnuvası 2024 (Gönyeli Halı Sahası)
Takımlar:
- Bağımsız
- BRTK
- Gelengül
- Tribün
- Yenidüzen
Maç Programı:
1. Maçlar (2 Ekim 2024 Çarşamba)
Bay: Yenidüzen
Saat 19:00: Bağımsız - Tribün
Saat 20:00: BRTK - Gelengül
2. Maçlar (9 Ekim 2024 Çarşamba)
Bay: Tribün
Saat 19:00: Yenidüzen - Gelengül
Saat 20:00: Bağımsız - BRTK
3. Maçlar (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Bay: Gelengül
Saat 19:00: Tribün - BRTK
Saat 20:00: Bağımsız - Yenidüzen
4. Maçlar (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Bay: BRTK
Saat 19:00: Gelengül - Bağımsız
Saat 20:00: Tribün - Yenidüzen
5. Maçlar (31 Ekim 2024 Perşembe)
Bay: Bağımsız
Saat 19:00: BRTK - Yenidüzen
Saat 20:00: Gelengül - Tribün
6 Kasım 2024 Çarşamba - Yarı Finaller
Saat 19:00: 1. ile 3. takım
Saat 20:00: 2. ile 4. takım
13 Kasım 2024 Çarşamba - Final
Saat 19:00: Final Maçı
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