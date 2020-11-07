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KTTB, Halka Pnömokok (Zatürre) Aşısı İle İglili Bilgilendirmede Bulundu

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Avrupa kıtasında, pnömokok bakterisinin sebep olduğu zatürre, enfeksiyona bağlı erişkin ölümlerinde birinci sırada yer almaktadır. KKTC'de aşılanma oranları maalesef Avrupa ülkelerinin gerisindedir.
KTTB, Halka Pnömokok (Zatürre) Aşısı İle İglili Bilgilendirmede Bulundu

Avrupa kıtasında, pnömokok bakterisinin sebep olduğu zatürre, enfeksiyona bağlı erişkin ölümlerinde birinci sırada yer almaktadır. KKTC'de aşılanma oranları maalesef Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Bu sebeple halk bu konuda bilgilendirilmeli ve riskli kişiler bir an önce aşılanmalıdır.

Pnömokok hastalığı sıklıkla görülen pnömokok adı verilen bakterilerin neden olduğu çok sayıda hastalığı kapsar. Bu bakteriler kulak, beyin, omurilik, akciğer gibi organları ve dolaşımını etkileyerek çeşitli hastalıklara neden olabilir. En çok görülen hastalık tablosu orta kulak iltihabı, en tehlikeli hastalık tablosu menenjit (beyin zarı enfeksiyonu) ve en çok öldüren hastalık tablosu ise zatürredir.

Pnömokokun neden olduğu bu hastalıklardan korunmada en etkili yol, pnömokok aşısıdır. Hastalığı geçirme riski altındaki kişilerin aşı yaptırarak korunması önerilmektedir.

 

Kimlere aşı önerilmekte?

  • 65 yaş ve üzeri herkese
  • Kronik pulmoner hastalık (astım dışında)
  • Kronik kardiyovasküler hastalık
  • Diabetes mellitus
  • Kronik karaciğer hastalığı
  • Dalağın fonksiyon görmemesi veya kayıbı
  • İmmünsupresif hastalıklar
  • Koklear implantlar
  • Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları
  • HIV tanısı alan hasta
  • Bakım evinde kalan kişiler
  • Lösemi, Hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik hastalıklar
  • Yaygın kanserler
  • Uzun süreli bağışıklık baskılayan tedaviler
  • Solid organ nakli (KC veya böbrek nakli)

 

Aşı kimlere önerilmez?

Daha önceki dozlarda aşıya veya içeriğindekilere karşı alerjik reaksiyon gelişenlere aşı uygulanmamalıdır.

 

Tek doz aşı yaptırmak sizi korur mu?

Zatürre aşısı genelde 3 doz şeklinde uygulanır. Erişkinlerde kullanılan aşılar Polisakkarid Pnömokok Aşısı (PPSV23) ve Konjuge Pnömokok Aşısıdır (PCV 13). Bunlar dışındaki aşılar erişkinler için önerilmemektedir. Çocuklar için farklı aşılar da mevcuttur.

Bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından risk gruplarına yönelik PCV 13 türü aşı yapılmıştır. Bu kampanyada veya daha önce aşılanmış olan kişilerin Pnömokok hastalığına karşı korunabilmesi için mutlaka ikinci ve/veya üçüncü doz aşılarının uygun zamanda yapılması gerekmektedir. Doğru aşılanmayan kişilerde koruyuculuk istendiği gibi olmayacağı için hastalıklara karşı korumayacaktır. Doğru aşılanma takvimi için doktorunuza başvurunuz.

Öneri :

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak risk grubundaki kişilerin zatürre aşılarını uygun dozda ve türde yaptırmalarını önermekteyiz.

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