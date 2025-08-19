  • BIST 10974.22
  • Altın 4392.829
  • Dolar 40.8903
  • Euro 47.7954
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

KTTO: Yerli üretim pahalılık yaratarak değil, kaynağında desteklenmeli

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yerli üretimin doğru yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, ithalata uygulanan fonlar yoluyla pahalılık yaratılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
KTTO: Yerli üretim pahalılık yaratarak değil, kaynağında desteklenmeli

KTTO’dan yapılan açıklamada, yerli üretim tesislerinin tarımdan sanayiye kadar desteklenmesinin Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine ve ekonomik faaliyetlerin katma değerinin artmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Ancak bu desteğin, halkı zorlayan ve piyasayı pahalılaştıran yollarla değil, üretimin kaynağında yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Yerli üretim, ithalata konulan fonlarla bütçeye gelir sağlayarak ve piyasa pahalı hale getirilerek desteklenemez,” denilerek hükümetin bu yöndeki uygulamaları eleştirildi.

KTTO’nun önerdiği destekleme yöntemleri arasında, vergi teşvikleri, uygun fiyatlı enerji temini, kredi sistemleri ve yatırım indirimleri gibi yapısal çözümler yer aldı. Oda, bu yöntemlerin, yerli ürünlerin kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla piyasada yer bulmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Özellikle halkın en büyük sorunlarından biri olan pahalılıkla mücadeleye vurgu yapılan açıklamada, “Gıda ve temizlik ürünleri gibi temel tüketim maddelerine konulan fonlar başta olmak üzere tüm fonlar kaldırılmalıdır. Hükümet, ‘yerli üretimi destekleme’ kisvesi altında pahalılık yaratmaktan vazgeçmelidir,” ifadelerine yer verildi.

KTTO, kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda sorumlu davranmaya çağırarak, yerli üretimin sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kazakistan–KKTC kardeşliği pekişiyor: Ahmet Budan’dan Ersin Tatar’a destek mektubu19 Ağustos 2025 Salı 12:49
  • Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!19 Ağustos 2025 Salı 12:17
  • Larnaka’da “şaka olsun diye” yoldan geçenlere ateş edildi19 Ağustos 2025 Salı 12:16
  • Sürücü eğiticisi sınavları için başvuru süresi başladı19 Ağustos 2025 Salı 12:15
  • Mayıs ayı ek mesaileri ödeniyor...19 Ağustos 2025 Salı 11:15
  • Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri belirlendi19 Ağustos 2025 Salı 11:14
  • Makine Mühendisleri: Trafik Güvenliği, Radar ve Kamera Sistemleri Hakkında Resmi Kurum Manipülasyonu19 Ağustos 2025 Salı 10:04
  • Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!19 Ağustos 2025 Salı 09:45
  • KOOP-SEN’in grevi bugün de devam ediyor19 Ağustos 2025 Salı 09:38
  • Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti