KTTO: Yerli üretim pahalılık yaratarak değil, kaynağında desteklenmeli

KTTO’dan yapılan açıklamada, yerli üretim tesislerinin tarımdan sanayiye kadar desteklenmesinin Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine ve ekonomik faaliyetlerin katma değerinin artmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Ancak bu desteğin, halkı zorlayan ve piyasayı pahalılaştıran yollarla değil, üretimin kaynağında yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Yerli üretim, ithalata konulan fonlarla bütçeye gelir sağlayarak ve piyasa pahalı hale getirilerek desteklenemez,” denilerek hükümetin bu yöndeki uygulamaları eleştirildi.

KTTO’nun önerdiği destekleme yöntemleri arasında, vergi teşvikleri, uygun fiyatlı enerji temini, kredi sistemleri ve yatırım indirimleri gibi yapısal çözümler yer aldı. Oda, bu yöntemlerin, yerli ürünlerin kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla piyasada yer bulmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Özellikle halkın en büyük sorunlarından biri olan pahalılıkla mücadeleye vurgu yapılan açıklamada, “Gıda ve temizlik ürünleri gibi temel tüketim maddelerine konulan fonlar başta olmak üzere tüm fonlar kaldırılmalıdır. Hükümet, ‘yerli üretimi destekleme’ kisvesi altında pahalılık yaratmaktan vazgeçmelidir,” ifadelerine yer verildi.

KTTO, kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda sorumlu davranmaya çağırarak, yerli üretimin sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.