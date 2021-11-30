Kuir Kıbrıs Derneği, BASIN-SEN yetkilileri ile görüştü

Kuir Kıbrıs aktivistleri, BASIN-SEN yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, LGBTİ+’ların medyadaki temsilleri ve gazetecilerin tutumu konuşuldu, medya izleme raporu paylaşıldı.

Medya İzleme Raporu’nun yanı sıra, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ' LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği de aktarıldı.

Görüşmeye BASIN-SEN’den, Serkan soyalan, İrfan Gündüzler, Ali Kurtoğlu ve Çağdaş Öğüç

Kuir, Kıbrıs’tan ise, Derviş Taşkıranlar, Ziba Sertbay ve Doğukan Gümüşatam katıldı.

İyileşme var

Kuir Kıbrıs aktivisti Ziba Sertbay, 2015’ten beridir düzenli olarak medya takip raporu hazırladıklarını kaydetti. Serbay, 5 spesifik gazeteyi incelediklerini aktararak, bu gazetelerde basın bildirilerinin, pozitif ve negatif içerikli haberlerin yer aldığını kaydetti.

Sertbay, “Basın açıklamalarımız çıkıyor. Bu bizim için önemli bir şey. 2015’ten önce basın bildirileri bile girmiyordu. Daha önemli konular olduğu söylenerek, bizim haberlerimize yer verilmiyordu. Geçtiğimiz süreçte basında LGBTİ+ temsiliyetinin artması yönünde ciddi bir iyileşme var” dedi.

Basında yer alan olumsuz haberlerin arasında ise genelde magazinleştirme, suçlaştırma veya uzmanlar tarafından verilen yanlış bilgilerin yer aldığını kaydeden Sertbay, bu konuda örneklerle karşılaştıklarını söyledi.

Sertbay şöyle konuştu: “Suçlaştırma konusunda bazı örnekler var. Eşcinsel partnerlerin evlat edilme istemesinin bir suç olduğu haberlerde yer almıştı. Öyle olmaması gerektiği halde bunu bir suç olarak gazetede görebiliyoruz. Veya cinsel yönelimle veya cinsiyet kimliği ile bir bağlantısı olmayan bir suçu da yönelime veya kimliğe bağlıyorlar. Bu tür temsiller de var. “Eşcinsel adam partnerini öldürdü” gibi suçlaştırma içerikli haberler çıkabiliyor.”

Bunun yanı sıra pozitif haberlere de yer verildiğini ifade eden Sertbay, bunların daha çok yurtdışı kaynaklı olduğunu, yurt içinde daha fazla kaynak yaratılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Sertbay, “Daha fazla yerel haberin olmasını umuyoruz. Yerelden öznelerin yer almasını veya onlarla bağlantılı olmasını umuyoruz haberlerde” dedi.

Öğüç: “Kaynağa ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz.”

BASIN-SEN yetkilisi Çağdaş Öğüç, yerelden haber üretme konusunda kaynaklara ulaşma veya kaynağın kimliğini gizlemek istemesi sıkıntısı yaşadıklarını aktararak, bu durumun gazetecilik etiği açısından sıkıntı yarattığını ifade etti. Öğüç bu noktada kaynaklara ulaşmak için Kuir Kıbrıs ile işbirlikleri yapılabileceğini söyledi.

Gümüşatam: “LGBTİ+’larda ciddi bir güvensizlik var”

Kuir Kıbrıs’tan Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’larda ciddi bir güvensizlik olduğunu ifade ederek, “Yıllardır devlet eliyle şiddete maruz bırakılan ve görmezden gelinen bir kesimden söz ediyoruz. Doğal olarak gazetecilere de güvenmiyorlar. Bu noktada bu güveni kazanmak ve kurmak üzerinden gitmesi gerekir bu ilişkinin. Belki gizlilik sözleşmeleri yaparak bu ilişkiyi kurabiliriz.

İşbirlikleri çok önemli. Biz bu verilerin herkes içinde yayılmasını istiyoruz. Elimizdeki verilere durumun ne olduğunu gösteriyor. Biz herhangi bir işbirliğine açığız” dedi.

LGBTİ+’lara karşı haberler eleştirel bir dille düzenlenebilir

Kuir Kıbrıs aktivisti Ziba Sertbay, ayrıca LGBTİ+’lara karşı bir içerikte olan haberlerin eleştirel bir dille düzenlenebileceğini kaydetti. Serbay, hak odaklı habercilik anlayışının bu alanda yer edinmesini önemsediklerini de sözlerine ekledi.

Soyalan: “İşbirliğine her zaman açığız”

BASIN-SEN’den Serkan Soyalan, bu konulara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade edere,

“Ajanslardan alarak değil de sizlerden gelen maillerle kullanmaya çalılıyoruz haberleri. Daha geniş katılımlı neler yapılabileceğini düşünebiliriz. Herkesin katılabileceği bir etkinlik ve işbirliği yapabiliriz. Gözümüzden kaçan bir mevzuyu da siz bizi uyarabilirsiniz” dedi.

Soyalan, son dönemde internet gazetelerinin çoğaldığını ve çok sayıda yeni insanın bu sektöre girdiğini ifade ederek, bu alanda sürekli farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizdi. Soyalan panel ve eğitici etkinliklerin yapılmasını önemsediklerini, her tür işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Toplantıda konuşan BASIN-SEN yetkilisi Ali Kurtoğlu da, işbirliği ve diyalog ile her şeyin daha da iyiye gideceğine inandığını belirterek, işbirliğine her zaman açık olduklarını vurguladı.