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Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı Eğitimi Düzenledi

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Kuir Kıbrıs Derneği, Türkiye’den KAOS GL Derneği ile iş birliğinde Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattına yönelik ikinci çevrimiçi eğitimini düzenledi.
Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı Eğitimi Düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği, Türkiye’den KAOS GL Derneği ile iş birliğinde Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattına yönelik ikinci çevrimiçi eğitimini düzenledi.

Kuir Kıbrıs Derneğinden verilen bilgiye göre, eğitim Türkiye’de bulunan LGBTİ+ örgütlerinden SPOD, KAOS-GL, 17 Mayıs Derneği ve Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneğinden, LGBTİ+’lara akran danışmanlığı, sosyal hizmet, hukuki ve psikolog destek sağlayan dernek uzmanları ile gerçekleşti.

Eğitimin, dayanışma hattında doğrudan hizmet vereceklere, hattın doğru kullanılması ve doğru yönlendirilmelerin zamanında yapılabilmesi adına düzenlendiği kaydedildi. Dayanışma Hattı (+90 (542) 858 58 47 ) haftanın her günü 10:00 ile 22:00 arasında psikososyal ve hukuki hizmetler dahil pek çok alanda hizmet veriyor.

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