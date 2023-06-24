Kuir Kıbrıs Derneği: “Helis Projesi” Açılış etkinliği gerçekleşti.

Avrupa Birliği Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VIII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Helis Projesi” açılış etkinliği 21 Haziran 2023 tarihinde Grön Vegan Yard’da gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs’ın yürüttüğü önceki projeleri temel alan, Helis Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’ların insan haklarının daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje, genel olarak LGBTİQ+ topluluğunun, özel olarak da Kuir Kıbrıs Derneği’nin ve aktivistlerinin dayanıklılığını artıracak bir süreç izleyecek. 15 Mart 2023’te başlayan proje, 30 ay sürecektir.

Etkinlik, Proje Koordinatörü Reşat Şaban, Proje Asistanı ve Uzman Psikolog Yaren Müezzin’in ve Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru’nun açılış konuşmaları ile başlayıp, kokteyl ve canlı müzik eşliğinde devam etti.

Proje ekibi yaptıkları konuşmada, “2007’de bir grup aydın ve entelektüelin LGBTİ+’ların yaşamakta oldukları ayrımcılıkla mücadele için Homofobiye Karşı İnisiyatif’i kurduğunu, 2012’den beridir de çalışmaların Kuir Kıbrıs Derneği olarak sürdürdüğünü” ifade etti.

Proje ekibi “Herkes için eşitliğe ulaşma yolculuğunda zorluklar üstüne zorluklarla yüzleşen dernek, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıklara karşı durmaksızın mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

Projeye ilham veren helis sembolünün, sürekli gelişim ve büyümeye bağlılığın yanı sıra yeni zorluklara ve fırsatlara yanıt olarak uyum sağlama ve değişme isteğini temsil ettiği, aynı zamanda geçmiş deneyimlerden öğrenmenin, hesaplanmış riskler almanın ve yeni yetkinlik seviyelerine ulaşmak için çabalamanın önemini vurguladığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Kuir Kıbrıs’ın, Helis Projesi ile, Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’ların insan haklarının daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi. Proje ile genel olarak LGBTİ+ topluluğunun, özel olarak da Kuir Kıbrıs Derneği’nin ve aktivistlerinin dayanıklılığını artıracak bir süreç izleneceği bilgisi paylaşıldı.

Yapılacak akademik araştırma ile COVID-19'un ve akabinde meydana gelen ekonomik krizin LGBTİ+'lar üzerindeki etkisi hakkındaki bilginin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler ile, Kuir Kıbrıs’ta psikolojik iyi oluş kültürünü ve Kuir Kıbrıs aktivistlerinin psikososyal ve fiziksel esenliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Proje ayrıca, Yeşil Hat boyunca LGBTİQ+’lar arasındaki diyaloğu ve dayanışmanın artırılması yönünde de faaliyet gösterecek.

Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru, “projenin Kıbrıs Türk toplumunda Avrupa Komisyonu LGBTIQ Eşitlik Stratejisi 2020-2025 eylemlerinin uygulanmasına önemli katkı sağlayacağını ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun COVID-19'a Küresel AB Müdahalesine İlişkin Tebliği hükümleriyle de mükemmel bir şekilde uyumludur” dedi.