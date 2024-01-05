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Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Cinsiyet Kimliği Farkındalık ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi

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Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Cinsiyet Kimliği Farkındalık ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi.
Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında “Cinsiyet Kimliği Farkındalık ve Danışmanlık Eğitimi” düzenledi

(Lefkoşa, 5 Ocak 2024) Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII” Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında 19 Aralık 2023’te KTAMS’ta gerçekleştirilen eğitim, “Sosyal Hizmet Dairesi” ve sivil toplum örgütlerinde çalışan sosyal hizmet ve ruh sağlığı uzmanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Pembe Hayat Derneği’nden Psikolojik Danışman K. Can Eren tarafından verilen eğitimde, cinsiyet kimliği ve çeşitliliği ile ilgili genel tanımlar, doğru bilinen yanlışlar ve transların cinsiyet uyum süreçlerine değinildi. Eğitimde, cinsiyet kimliği çeşitliliği olan yetişkinler, ergenler ve çocuklar ile çalışılması hakkında vaka örnekleri paylaşıldı. LGBTI+lar ile çalışmakta olan uzmanların, kapsamlı ve doğru bilgiye erişimini ve vaka çalışmasında dikkat edilmesi gereken hassas noktalar aktarıldı.  Kuir Kıbrıs Derneği ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası iş birliğinde düzenlenen eğitime 30’u aşkın kişi katıldı ve “Sosyal Hizmet Dairesi” Müdürü Alev Ecevit eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verdi.

Helis Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’ların insan haklarının daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje, genel olarak LGBTİQ+ topluluğunun, özel olarak da Kuir Kıbrıs Derneği’nin ve aktivistlerinin dayanıklılığını artıracak bir süreç izlemeyi hedeflemektedir.

Yapılan açıklamada, ayrımcılığa uğrayan ve sosyal hizmetlere erişmek isteyen tüm LGBTİ+’ların +90 (542) 858 58 47 numaralı Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattına, haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla ulaşabileceğini hatırlatıldı.

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